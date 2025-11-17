Comenzó el juicio contra el hombre que quebró a un juez, golpeó a funcionarios y amenazó a un fiscal en Viedma

Un juicio oral y público comenzó este lunes en Viedma para analizar la responsabilidad de un hombre imputado por siete hechos de violencia cometidos en distintos puntos de la ciudad. La fiscalía presentó una acusación que abarca agresiones, amenazas, ataques a agentes policiales y resistencia a la autoridad.

El proceso se desarrolla ante un tribunal de tres jueces técnicos y se extenderá hasta el miércoles. La primera jornada estuvo centrada en la descripción de cada uno de los episodios atribuidos y en la enumeración de la prueba que se buscará producir en las próximas audiencias.

Siete hechos bajo análisis

La acusación incluye agresiones cometidas entre enero y marzo de 2025. El primero de ellos ocurrió el 20 de enero, cuando el imputado habría ingresado a un kiosco, insultado a una empleada y golpeado a una agente policial que intentó retirarlo. Los restantes hechos se produjeron entre el 27 y el 31 de marzo, tanto en la vía pública como en dependencias policiales y judiciales.

Entre ellos figura la agresión a personal policial en la parte exterior de la catedral de Viedma y las lesiones leves ocasionadas a un juez, a quien habría arrojado un objeto contundente durante una audiencia. También se lo acusa de haber amenazado a funcionariado judicial y a profesionales que ejercían su defensa técnica.

Testigos y prueba anticipada

La fiscalía adelantó que declararán víctimas, policías y personal técnico que elaboró informes periciales y certificados médicos. Siete personas prestaron testimonio durante la primera jornada. Para agilizar el avance del debate, las partes acordaron convenciones probatorias sobre elementos ya verificados, lo que permitirá enfocar las audiencias en los puntos que aún generan controversias.

La estrategia de la defensa

La defensa pública anticipó que planteará que los hechos ocurrieron en un contexto de vulnerabilidad. Argumentará que la situación de calle, la falta de redes familiares y las dificultades laborales atravesadas por el imputado influyeron en su conducta. También debatirá los alcances de la responsabilidad penal que puede atribuírsele.

La audiencia continuará mañana a las 8:30 en la sala anexo del Poder Judicial. En las próximas jornadas se prevé el desarrollo de la prueba central antes de los alegatos finales y la deliberación del tribunal.