Dejó a un hombre en estado crítico tras una violenta agresión en Playas Doradas: quedó detenido

La Justicia de Río Negro imputó a un hombre acusado de protagonizar una violenta agresión en Playas Doradas, que dejó a la víctima internada con un traumatismo craneoencefálico grave y pronóstico reservado. La fiscalía sostuvo que el ataque ocurrió con un elemento de madera y pidió la prisión preventiva para resguardar la investigación.

Durante la audiencia realizada ayer, el Ministerio Público Fiscal detalló que la víctima permanece inconsciente desde el momento del hecho. La Oficina de Atención a la Víctima asiste a sus familiares mientras continúan las diligencias para reconstruir el episodio y determinar responsabilidades.

Cómo ocurrió la agresión

Según la acusación, el hecho ocurrió el 15 de noviembre por la noche, en la zona de las calles Farito y Jarillal. Allí, el imputado habría atacado a la víctima con golpes contundentes utilizando un palo, provocando lesiones graves. También se le atribuye haber dañado su teléfono celular, por lo que se le imputaron los delitos de lesiones graves y daños en concurso real.

Los investigadores secuestraron prendas, tomaron imágenes en el lugar y hallaron el elemento contundente presuntamente utilizado en el ataque. Además, un vecino aportó un registro fílmico en el que, según la fiscalía, se observa la secuencia del hecho.

Evidencias y medidas pendientes

Entre los elementos reunidos figuran el acta policial inicial, un certificado médico y la intervención del Gabinete de Criminalística, además del secuestro del celular de la víctima. Aún restan pericias sobre dispositivos electrónicos, análisis del material audiovisual y entrevistas a familiares para completar el cuadro probatorio.

La discusión por la prisión preventiva

Tras tener por formulados los cargos, el juez de garantías escuchó los argumentos sobre la medida cautelar. La fiscalía sostuvo que la escala penal, que prevé de uno a siete años de prisión, permite anticipar una eventual condena de cumplimiento efectivo. También advirtió riesgo de entorpecimiento, dada la gravedad de las lesiones, la cercanía territorial entre las partes y la existencia de un conflicto previo.

El defensor oficial se opuso a la preventiva, pero el juez consideró fundados los riesgos procesales y finalmente ordenó la detención preventiva del imputado.