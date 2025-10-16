Juicio por el asesinato del periodista Juan Caliani en Neuquén: la Justicia fijó las fechas de las audiencias

La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios estableció que las audiencias del juicio de cesura para los dos menores responsables del homicidio del periodista Juan Caliani se realizarán entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre. El proceso definirá si corresponde la aplicación de una pena y, de ser así, de qué tipo.

El crimen ocurrió el 1 de abril de 2024, cuando dos jóvenes de 16 y 17 años ingresaron a la vivienda de Caliani, ubicada en la esquina de Luis Beltrán y Purrán, con fines de robo y lo atacaron con un arma blanca. Según relató su madre, Ana Mercado, Juan intentó detener a los atacantes y fue asesinado «con el mismo cuchillo que sacaron de casa».

La autopsia reveló que el periodista de 34 años recibió dos heridas cortantes y punzantes, una de las cuales le provocó la muerte, además de lesiones defensivas en manos y antebrazo.

La investigación policial incluyó el rastreo de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, aunque al momento del crimen no se detectó la huida de los agresores ni se hallaron móviles cercanos.

Tras admitir el crimen, los jóvenes esperan que se determine su pena en el juicio de cesura

Poco más de un mes después del hecho, los jóvenes reconocieron su autoría y el juez de menores Dardo Bordón declaró su responsabilidad. Desde entonces cumplen un tratamiento cautelar, a la espera de que Bordón lleve adelante el juicio de cesura para determinar la sanción correspondiente una vez que alcancen la mayoría de edad.