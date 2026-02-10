Techo digno: otra postergación de una audiencia, en este caso en la formulación de cargos contra un legislador

Tras la denuncia del legislador oficialista y exintendente de Río Colorado, Gustavo San Román, contra una fiscal de Roca por la acusación en su contra en la megacausa Techo Digno, se esperaba que la audiencia de formulación de cargos que se iba a desarrollar ayer en los tribunales roquenses tuviese aristas interesantes.

Sin embargo, la audiencia pasó de modo presencial a virtual y finalmente se postergó para el 18 de febrero por inconvenientes técnico en la conexión del actual legislador de Juntos Somos Río Negro.

La situación no pasó inadvertida tras la denuncia de San Román contra la fiscal Jessica González en el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño». De hecho se esperaba que el defensor del exintendente de Río Colorado, Damián Torres, recusara la representante del Ministerio Público.

Denuncia de San Román contra una fiscal

Según trascendió en ámbitos judiciales, la denuncia de San Román contra González en el Consejo de la Magistratura fue leída como un intento de amedrentamiento hacia la fiscal.

Según se supo de fuentes judiciales, San Román pidió la suspensión de la audiencia de ayer lunes, pero no le concedieron esta medida. Luego devinieron los problemas técnicos en la conexión. La audiencia estaba programada hace semanas, según se indicó.

“La regla es la presencialidad”

Ante la imposibilidad de continuar la audiencia luego de dos intentos, la jueza María Gadano suspendió la formulación de cargos hasta el 18 próximo, pero pidió que tanto San Román como Torres estén presentes en los tribunales de Roca. “La regla es la presencialidad”, argumentó Gadano.

Las continuas dilaciones en los expedientes de la causa Techo Digno han generado fuerte malestar entre fiscales y jueces. Se han repetido los recursos que bloquean los avances de las causas, como informó Diario RÍO NEGRO en ocasiones anteriores.

A San Román se le atribuye una diferencia entre el avance físico y financiero de obras públicas estimada entre un 1% y un 7%, además del cuestionamiento por la colocación de fondos en un plazo fijo en lugar de su aplicación directa en los trabajos. En esta causa también está imputado el empresario constructor Longino de Dios.