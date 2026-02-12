Tres causas de Techo Digno tienen hoy audiencias clave: son las de Cinco Saltos, Río Colorado y Sierra Grande

Las causas Techo Digno de Río Negro tendrán hoy audiencias en tres jurisdicciones distintas y en instancias decisivas de las investigaciones.

Techo Digno Cinco Saltos



En la causa que involucra a los ex intendentes de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul, junto al empresario Arturo Mendiberri, presidente de Zigma S.A., la discusión actual se centra en el planteo de prescripción formulado por las defensas.



La audiencia de control de acusación comenzó en diciembre de 2025 y continuó en febrero de este año.

Las defensas sostuvieron que la acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, mientras que la Fiscalía argumentó que la prescripción estuvo suspendida por el ejercicio de cargos públicos, conforme el artículo 67 del Código Penal. La resolución sobre este planteo se conocerá hoy a las 14.

Techo Digno Río Colorado

También en una causa desprendida del plan nacional, pero en Río Colorado, hoy seguirá en Roca el control de acusación contra el exintendente Carlos Pilotti y el empresario Longinos de Dios. El trámite se realizará durante hoy y mañana y de no haber presentaciones o recursos de los abogados defensores, dejaría la causa a las puertas del juicio.



Por otra parte, en el Primer Circunscripción Judicial con cabecera en Viedma, se llevará a cabo también el contro de acusación en la causa Techo Digno de Sierra Grande. En ella hay imputados dos exintendentes, entre otros acusados.

Techo Digno Sierra Grande



Figuran como imputados los exjefes comunales Nelson Iribarren y Renzo Tamburrini. También Claudia Mariela Albariño, Miguel Angel Mesa, Ernesto Hector Noel y Mauro Tamburrini.



El Ministerio Público Fiscal detalló, en una audicencia anterior, detalló que la acusación incluye dos hechos que tiene como imputados a los dos exintendentes y varios colaboradores en sus respectivas gestiones. Presentó la calificación legal común de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso, asignada a todos los implicados en calidad de coautores.



La investigación central de Techo Digno evalúa el manejo de fondos nacionales para planes de viviendas por parte de una docena de municipios. Las transferencias -que se sucedieron entre el 2013 y el 2015- fueron administradas por los intendentes y las acusaciones judiciales consisten en la relación entre los envíos de la Nación y el efectivo nivel de construcción.