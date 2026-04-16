Condena para dos hermanos de Viedma por violento ataque de Navidad en el barrio 2 de Enero

El Ministerio Público Fiscal cerró un acuerdo de juicio abreviado contra dos hombres que admitieron su responsabilidad en una violenta secuencia ocurrida el pasado 25 de diciembre en Viedma. Los imputados, quienes permanecen en prisión preventiva, enfrentarán penas de cumplimiento efectivo tras herir a un vecino y amenazar con hacer explotar una garrafa. La víctima fue consultada por las autoridades judiciales y manifestó su total conformidad con el cierre de la causa y las penas acordadas.

Un festejo que terminó en violencia y un intento de homicidio

Los hechos ocurrieron durante la tarde de Navidad en el barrio 2 de Enero. Según la acusación fiscal, la disputa escaló de forma violenta cuando uno de los hermanos atacó a la víctima con un arma blanca, provocándole lesiones de gravedad.

Por este hecho, el primer imputado fue calificado como autor de homicidio en grado de tentativa (Artículos 42, 45 y 79 del Código Penal). Mientras tanto, el segundo hermano intervino posteriormente arrojando piedras contra la vivienda y protagonizando un peligroso episodio de resistencia: manipuló una garrafa de gas e intentó iniciar una combustión con un encendedor, poniendo en riesgo a los presentes y al personal policial.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

En el marco de un procedimiento abreviado, donde los acusados reconocieron su culpabilidad, el Ministerio Público Fiscal propuso las siguientes sanciones:

Hermano mayor (Autor de la agresión con cuchillo): 4 años y 2 meses de prisión efectiva.

Hermano menor (Daños y atentado a la autoridad): 7 meses de prisión efectiva.

Pruebas contundentes y conformidad de la víctima

Para sustentar la acusación, el Fiscal presentó un robusto cuerpo de evidencias que incluyó actas de procedimiento policial y testimonios de agentes intervinientes, declaraciones de la víctima y testigos presenciales.

También incorporó informes médicos y peritajes técnicos del Gabinete de Criminalística y registros de las llamadas al sistema de emergencias y antecedentes penales de ambos sujetos.

Sentencia firme y cumplimiento inmediato

Tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, el juez interviniente aceptó los términos del procedimiento abreviado. Dado que ambas partes renunciaron a los plazos de impugnación, las condenas comenzarán a ejecutarse de manera inmediata una vez que se notifique la sentencia formal en los próximos días.

Hasta ese momento, ambos hermanos continuarán alojados en calidad de prisión preventiva para asegurar el cumplimiento de la ley.