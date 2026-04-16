Juicio por abuso infantil en Neuquén: fiscalía pidió la responsabilidad penal del imputado

En una jornada decisiva en los tribunales de Neuquén, el fiscal del caso, Gastón Medina, solicitó formalmente que se declare la responsabilidad penal de un hombre, identificado por sus iniciales R.J.M, acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar y de protagonizar hechos de amenazas con armas.

Durante los alegatos de clausura realizados hoy, la fiscalía reafirmó su postura basándose en las pruebas recolectadas durante las cuatro jornadas de debate, mientras el tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar.

Un contexto de violencia y amenazas

Según la reconstrucción fiscal, los abusos ocurrieron entre agosto y octubre de 2023 en la vivienda del imputado, cuando la víctima tenía apenas 10 años. Medina subrayó que el acusado utilizaba un mecanismo de sometimiento basado en el terror: amenazaba a la niña con matar a su madre si revelaba lo sucedido.

El caso recién pudo judicializarse en abril de 2024, luego de que la menor lograra romper el silencio y relatar los hechos a su círculo cercano.

Pruebas clave: Cámara Gesell y pericias médicas

Uno de los pilares del pedido de condena fue la coherencia y persistencia del testimonio de la niña en Cámara Gesell.

El fiscal destacó que el relato fue validado por profesionales y respaldado por pericias médicas con los exámenes que detectaron indicadores compatibles con la modalidad de abuso denunciada.

Tambiénmencionó las declaraciones que ayudaron a reconstruir el entorno de los hechos.

Medina hizo hincapié en que la víctima creció en un ambiente de extrema violencia de género, con múltiples denuncias previas contra el acusado, lo que explica el silencio inicial de la pequeña.

Amenazas con armas y desobediencia judicial

Además de los cargos por abuso, la fiscalía acreditó un violento episodio ocurrido en marzo de 2024. El imputado se presentó en la casa de la madre de la víctima y amenazó con un arma a trabajadoras estatales que cumplían sus funciones en el lugar, violando además una restricción de acercamiento que estaba vigente en ese momento.



Postura de la defensa y resolución del tribunal

Mientras la querella institucional adhirió al pedido del fiscal, la defensa de R.J.M solicitó la absolución. Como planteo subsidiario, la defensa pidió que, en caso de ser condenado, el delito sea encuadrado como abuso sexual simple y no con acceso carnal. Respecto a las amenazas, argumentaron que no se presentó el testimonio directo de la persona afectada.

El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, dará a conocer su veredicto dentro del plazo legal previsto tras analizar la prueba producida.