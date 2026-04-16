Desbarataron a la «banda de los ríos» en Choele Choel tras una persecución acuática: secuestraron armas y una lancha

Un hombre de 49 años fue detenido en las últimas horas en Choele Choel en el marco de una investigación por presunto abigeato y atentado y resistencia a la autoridad, luego de una persecución fluvial sobre el río Negro. Las actuaciones, lideradas por la Brigada Rural y la Comisaría 8va, incluyeron una persecución fluvial luego de que dos sospechosos intentaran embestir a los uniformados que buscaban identificarlos tras una denuncia por detonaciones de armas de fuego.

El hecho se originó el martes por la mañana en el sector Tragua-Tragua, a la altura del campo Santa Celestina. Un vecino alertó a la policía tras escuchar disparos, lo que activó un despliegue inmediato. Con la colaboración de un productor local que cedió una embarcación, los agentes se internaron en el río Negro y lograron divisar una lancha con dos ocupantes que navegaba en dirección a Choele Choel.

Persecución, abandono y allanamientos

Al recibir la voz de alto, los sospechosos no solo desoyeron la orden, sino que habrían maniobrado para embestir la lancha policial, dando inicio a una persecución río arriba. Pese al despliegue de controles en puntos estratégicos como la Isla 92, los individuos lograron abandonar su embarcación en el sector conocido como «La Rinconada» y escapar a pie por la zona ribereña.

No obstante, la identificación del detenido, quien ya era conocido por las fuerzas de seguridad, resultó clave. Durante la huida, los sujetos se deshicieron de diversos cortes de carne arrojándolos al agua. Posteriormente, en una isla cercana, los efectivos hallaron bolsas con restos animales, lo que refuerza la hipótesis de un hecho delictivo bajo la modalidad de abigeato.

Evidencias contundentes contra la banda

Las tareas judiciales continuaron con allanamientos y la requisa de la embarcación secuestrada. En su interior, el personal policial halló cartuchos de diversos calibres y prendas de vestir que presentaban manchas símil sangre.

El fiscal de turno ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y la participación de un profesional veterinario para analizar los restos cárnicos. El objetivo es determinar el origen del animal y su estado sanitario. Según fuentes policiales, el procedimiento permitió desarticular a la denominada “Banda de los Ríos”, que operaba en la región. El detenido permanece a disposición de la justicia, mientras el área de Investigaciones trabaja para localizar al segundo implicado en el hecho.