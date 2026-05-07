Muerte del ciclista en Lamarque: el acusado dijo que le prestó el auto a su hermano de 15 años y quedó en libertad

Muerte del ciclista en Lamarque: el acusado fue liberado y dijo que le prestó el auto a su hermano de 15 años

La investigación por la muerte del ciclista Darío Miguel Farías en Lamarque dio un vuelco inesperado. El único detenido hasta el momento recuperó la libertad tras declarar ante la Justicia que él no conducía el vehículo al momento del impacto, sino su hermano menor de edad. “Yo le presté el auto”, confesó el hombre, cuya identidad se preserva ante el posible cambio de rumbo en la imputación.

Una confesión que cambia el escenario judicial

Durante la audiencia, asistido por su abogado Miguel Flores, el acusado relató los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril. Según su testimonio, se encontraba en un festejo familiar: “Ese día a las 16:30 fui a hacer un asado por el cumpleaños de mi abuela, que está mal de salud”.

El imputado explicó que, tras buscar a sus hijos para que participaran de la reunión, accedió al pedido de su hermano de 15 años “para que vaya a comprar pan”. Ante las preguntas del fiscal Germán Balditarra y la fiscal adjunta Marina Morandi sobre si efectivamente había cedido el volante, el hombre fue tajante:

“Sí, le presté mi auto, siempre me lo pide pero nunca se lo había entregado, esta vez sí, solo para ir a comprar”.



«Volvió y se encerró»: el comportamiento del menor

El relato del ahora liberado continuó con detalles sobre lo sucedido después de las 19:45, hora en la que el adolescente se habría retirado con el vehículo. Según el declarante, el joven regresó a las 20:10 con una actitud sospechosa: “Llegó y se encerró, comió pero no compartió al momento de la torta, algo raro por su forma de ser”.

Incluso reveló que otros familiares presentes le recriminaron haberle entregado las llaves al menor “porque se demoraba mucho en volver”.

Por otro lado, el abogado de la querella, Santiago Güenumil, lo interpeló sobre si había seguido utilizando el rodado tras el accidente y antes de su detención. “Sí, lo usé con mis hijos, porque es mi medio de transporte”, admitió el hombre, quien se desempeña como camionero.

Libertad con restricciones y tobillera electrónica

Tras escuchar el testimonio, la fiscalía consideró que, de confirmarse estos datos, la investigación debe apuntar a los actos de un menor de edad. Asimismo, aclararon que el hombre no podrá ser imputado por encubrimiento, ya que el ordenamiento jurídico prohíbe esta figura cuando existe un vínculo de hermandad.

El juez Roberto Gaviña Sánchez dispuso la libertad del acusado, aunque bajo condiciones estrictas acordadas por todas las partes.

De esta manera determinó el uso de dispositivo de geolocalización (tobillera electrónica), la prohibición de residir en la localidad de Lamarque (fijó domicilio en Luis Beltrán), la prohibición absoluta de acercarse o contactar a la familia de la víctima.

La defensa del hombre accedió a la modificación del recorrido laboral que hacía en su trabajo con el camión, para no realizar viajes internacionales.

El hecho que conmocionó a Lamarque

Darío Miguel Farías fue atropellado el 17 de abril sobre la avenida Sarmiento al 800. Tras el choque, fue trasladado de urgencia a General Roca en estado crítico, donde falleció horas más tarde. Su muerte provocó masivas protestas de vecinos que exigían justicia, en una causa que ahora entra en una etapa compleja debido a la inimputabilidad del presunto nuevo autor por su edad.