Deportaron a un ciudadano de Chile tras ser detenido en Neuquén por ingreso ilegal

En un control realizado en la terminal de ómnibus de Junín de los Andes, la Policía detectó a un ciudadano chileno que no tenía registro de ingreso legal al pais. El operativo tuvo lugar este jueves por la tarde y terminó con el traslado del hombre al paso fronterizo Mamuil Malal.

Según informó la Policía de Neuquén, el procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, en la zona de Félix San Martín y Olavarría. El hecho ocurrió cerca de las 15, durante tareas de prevención e identificación de personas.

Qué pasó en Junín de los Andes durante el control policial

Los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad y, tras las averiguaciones, confirmaron que era de nacionalidad chilena. A partir de esa situación, se dio intervención a la Delegación de Migraciones para verificar su situación en el país.

Desde ese organismo se informó que no existían registros de ingreso legal del ciudadano. Con esa información, fue trasladado a la comisaría para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se realizó en la terminal de ómnibus de Junín de los Andes, durante un control de identificación.

Más tarde, por disposición de la autoridad competente, el hombre fue llevado hasta el paso fronterizo Mamuil Malal. Allí quedó a disposición de personal de Gendarmería Nacional para continuar con los trámites administrativos.

Desde la Policía remarcaron la importancia de los controles preventivos que se hacen en la vía pública y en puntos de circulación de pasajeros. Señalaron que ese tipo de operativos permite detectar irregularidades y actuar según la normativa vigente.