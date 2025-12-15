El futuro presidente del STJ de Río Negro pidió más celeridad judicial y anunció que Catriel tendrá su juzgado en 2026

Ricardo Apcarian, el futuro titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro a partir del 1 de febrero, tomó juramento este lunes a tres nuevos funcionarios judiciales en Cipolletti, donde hizo un llamado de atención para buscar mayor celeridad en el servicio de justicia y anunció que Catriel contará con un juzgado de Familia como se venía reclamando desde la ciudad del norte provincial.

Apcarian ponderó el “síntoma de buena de salud” del sistema en todos los fueros, salvo en los procesos de doble instancia. Eligió la jura de una camarista civil para alertar sobre la demora en los fallos de cámara.

El acto tuvo una presencia política importante que mostró la importancia que se le otorgó a la presencia del futuro presidente del STJ en a ciudad. Entre los presentes se destacaron los intendentes de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y de Cinco Saltos, Enrique Rossi, cuya asistencia reforzó la lectura del evento como algo más que una ceremonia judicial.

El juez del STJ habló de “buena salud” en casi todos los fueros, con un foco de preocupación: los procesos de doble instancia.

Allí concentró las advertencias más firmes y utilizó la jura de la camarista Soledad Peruzzi para poner el tema en el centro de la escena. Habló de plazos promedio de 600 días, los calificó como extensos y remarcó que la demora en Cámara es hoy el principal factor de distancia entre la Justicia y la sociedad.

Apcarian habló de las cámaras a nivel provincial, pero remarcó que Peruzzi “heredó” un juzgado civil con retraso.

Ricardo Apcarian, miembro del STJ de Río Negro. (Foto: Flor Salto)

El repaso por los fueros, en laboral, habló de una situación “casi inmejorable”, con sentencias dictadas en menos de un año y una relación eficiente entre estructura e ingresos.

En penal, ubicó los plazos promedio en torno a los 200 días y los consideró mejorables pero no alarmantes.

En Familia, en cambio, encendió una luz amarilla: advirtió sobre el crecimiento constante de la conflictividad y proyectó más de 20.000 causas judicializadas para este año, aun cuando la mediación absorbe cerca del 80% de los conflictos.

Habrá un juzgado de Familia para Catriel

En este sentido, anunció un fuerte avance ante un reclamo que se hizo oír en los últimos meses desde Catriel: un juzgado de Familia de Catriel, que fue creado por ley en 2022 y que comenzaría a operar en 2026.

Apcarián confirmó gestiones avanzadas con la intendenta Daniela Salzotto para contar con un inmueble en comodato y anticipó que se llamará a concurso para cubrir la totalidad del organismo, con equipos técnicos completos y defensorías especializadas. Aclaró, que ese tema se tratará en el acuerdo institucional de este miércoles con el resto de los miembros del STJ: Liliana Piccinini, Sergio Barotto, Sergio Ceci y la presidenta saliente Cecilia Criado.

Sobre la agenda de obra pública, el futuro presidente del STJ anunció el inicio de la reparación de la fachada del edificio judicial, la colocación de cámaras de seguridad, el relanzamiento de la licitación de la Ciudad Judicial de Cipolletti -una obra estimada en 12.000 millones de pesos– y refacciones en edificios de Cinco Saltos y Catriel. Incluso reveló un compromiso personal del gobernador Alberto Weretilneck para garantizar los fondos necesarios.

Anuncios para sumar tecnología

En ese punto, explicitó uno de los anuncios más relevantes: para 2026 está prevista una inversión de 1,5 millones de dólares en software, informática y equipamiento. Subrayó que esos fondos provienen de la tasa judicial, que el STJ administra con autonomía financiera, sin depender del Ministerio de Economía. Por la tasa a la que aludió Apcarian el gremio Sitrajur todavía protesta por la quita del dos por mil que integraba este arancel.

En materia tecnológica, Apcarián confirmó la creación de un laboratorio de inteligencia artificial, la incorporación de desarrolladores y la puesta en marcha de aplicaciones concretas: un nuevo sitio web con buscador asistido por IA, un sistema de anonimización de sentencias integrado a Puma, lectores de notificaciones con QR y lenguaje claro, una librería de prompts y la expansión de modelos automatizados para juicios monitorios.