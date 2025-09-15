Imputaron a un hombre por el crimen en el barrio Islas Malvinas de Neuquén

La audiencia se realizó este lunes en la Ciudad Judicial de Neuquén. (Archivo)

Un hombre fue imputado este lunes por el homicidio de Pedro Benjamín Cordero Fernández, ocurrido el pasado sábado 13 de septiembre en el barrio Islas Malvinas. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto con la asistente letrada Agustina Bouyer, solicitó que el acusado quede en prisión preventiva. Sin embargo, la jueza de garantías Natalia Pelosso resolvió imponer una detención domiciliaria.

El hecho se produjo alrededor de las 22.40 frente a una vivienda del barrio. Según la investigación, una discusión entre una mujer y su expareja derivó en una violenta agresión contra la casa, en la que participaron la mujer y un familiar.

Ambas arrojaron piedras y elementos contundentes, causando daños materiales. Desde el interior, el hombre respondió arrojando agua fría con un balde.

En ese contexto, Cordero Fernández, que se encontraba dentro del domicilio, salió a intentar calmar la situación. En ese momento, el imputado –expareja de la mujer– lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida que resultó fatal. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un taponamiento cardíaco.

La fiscalía formuló cargos por homicidio simple en carácter de autor y pidió un plazo de cuatro meses para completar medidas de prueba, entre ellas pericias de ADN, análisis de cuchillos y prendas, entrevistas y la apertura de teléfonos celulares.

Durante la audiencia, Sola argumentó que existían riesgos procesales, ya que el imputado no tiene arraigo ni trabajo estable, además de haber ocultado el arma y cambiado de ropa tras el ataque. También advirtió que podría influir en testigos.

“La dinámica del ataque demuestra desprecio por la vida y una elevada expectativa de pena de prisión efectiva”, sostuvo.

Pese a los planteos del Ministerio Público Fiscal, la jueza Pelosso rechazó la prisión preventiva y fijó en tres meses el plazo de investigación, dictando en su lugar una detención domiciliaria por cuatro meses, a pedido de la defensa.

La fiscalía adelantó que pedirá la revisión de la medida y que un tribunal superior analice la decisión judicial. La nueva audiencia deberá fijarse en los próximos días.