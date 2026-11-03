Condenaron a cuatro policías de Roca por vejaciones contra dos adolescentes

En coincidencia con lo solicitado por las defensas pública y particular, la justicia de Río Negro condenó a penas de prisión en suspenso a cuatro policías de Roca tras declararlos culpables por los abusos cometidos contra dos adolescentes en una plaza del barrio Alta Barda.

El fallo del Tribunal integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez dictaminó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para el policía imputado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso de su función, vejaciones y amenazas con armas. En tanto, para los otros tres efectivos, considerados partícipes necesarios, las condenas fijadas oscilaron entre los 24 y los 30 meses de prisión en suspenso.

El hecho en el playón deportivo

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el episodio tuvo lugar entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada del 15 de junio de 2024. En esa franja horaria, los acusados —quienes se encontraban prestando funciones para la Comisaría 47° de J.J. Gómez a bordo de una camioneta policial patrullera— se presentaron en el playón deportivo de Alta Barda y desplegaron una serie de conductas agresivas contra dos jóvenes que estaban en el lugar.

La resolución de los magistrados ratificó que «quedó demostrado que fue el funcionario policial –declarado autor– quien llevó a cabo todas las conductas agresivas contra las víctimas, como así también quien les profirió las amenazas con arma ya descriptas».

Reevaluación de la calificación y montos de pena

Durante el debate oral, la estrategia defensiva logró modificar la acusación inicial promovida por el Ministerio Público Fiscal y morigerar las pretensiones punitivas que solicitaban prisión efectiva.

«Durante el debate solicitamos que se modifique la calificación legal que había propuesto la fiscalía y por la cual habíamos arribado a juicio, cuestión que fue admitida por el Tribunal. Y luego, en la cesura insistimos que las penas de la Fiscalía eran elevadas», explicó la defensora penal pública Flavia Rojas.

Rojas enfatizó que, en el caso de su asistida, la acusación original «no ponderaba la historia personal ni los testimonios que la definen como una persona pacífica». Asimismo, la defensora argumentó que durante el hecho «ambas mujeres reclamaron a quien fue declarado como autor que cesara en su accionar contra los adolescentes».

Por su parte, el defensor particular Juan Pablo Chirinos sostuvo que «no existían elementos para justificar el encierro efectivo, destacando la situación familiar y los roles de cuidado» de su representado.

Con esta resolución, el tribunal dio por cerrado el juzgamiento de la conducta de los efectivos, concediendo la libertad condicional sujeta al cumplimiento de las pautas de conducta fijadas por la ley.