El mensaje de Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

El argentino le dedicó un posteo al jugador de Tenerife que falleció por un fuerte choque.

Lionel Messi se sumó este martes su dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife de 30 años que murió tras chocar con el arquero del RC Andorra en un partido de la segunda división de España. “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió en su cuenta de Instagram.

El astro del Inter Miami sumó su mensaje a la ola de reacciones por un caso que conmocionó al fútbol mundial. Uno de los primeros en transmitir su dolor fue el futbolista de la Selección argentina Nico Paz, surgido de las divisiones menores del Tenerife.

El mensaje de Messi en Instagran.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, publicó en sus redes sociales.

El trágico accidente en el partido entre Tenerife y Andorra

El episodio que terminó con la vida de Jesús de Miguel ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y Andorra. El delantero fue a disputar una pelota aérea y chocó de manera violenta con el arquero Jesús Owono, que había salido a cortar la jugada.

El impacto dejó a De Miguel inconsciente sobre el césped. Los jugadores de ambos equipos advirtieron la gravedad de la situación y pidieron asistencia médica urgente. El personal sanitario logró estabilizarlo en el campo antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva.

El árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero del Andorra y suspendió el partido tras el accidente. Los hinchas presentes despidieron al futbolista con un emotivo aplauso mientras era retirado del campo.

El dolor del Tenerife y el pedido de respeto de la familia

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el propio CD Tenerife a través de sus redes sociales. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, expresó el club en un mensaje de despedida.

La institución acompañó a los familiares y seres queridos de De Miguel, y describió el desenlace como un golpe muy duro para toda la familia del club.

Por su parte, la familia del jugador agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por su privacidad en este momento tan difícil.