Santiago Caputo apuntó contra los asesores de Lula tras sus reuniones con Cristina Kirchner y Sergio Massa

Janones es diputado federal por Minas Gerais y alcanzó notoriedad por su trabajo en la organización digital del oficialismo brasileño bajo el llamado "Ejercito de Lula".

El asesor presidencial Santiago Caputo publicó un duro mensaje contra quienes atribuyen a las herramientas tecnológicas y digitales un papel decisivo en las campañas electorales de Brasil. Sus declaraciones se conocieron después de las reuniones que integrantes del equipo de comunicación de Lula da Silva mantuvieron en Argentina con Cristina Kirchner y Sergio Massa.

En una publicación en redes sociales, Caputo sostuvo que el resultado de una elección depende principalmente del «mensaje» político y no de los recursos tecnológicos.

La crítica de Santiago Caputo a la estrategia digital de Lula: «Lo determinante es el mensaje»

“Todos los que vendan una solución tecnológica como herramienta determinante para ganar una elección son unos fantasmas que se quieren llevar unos mangos (respetable). Lo único determinante para ganar (o perder) una elección es el mensaje. Por mensaje no me refiero a un slogan o a una linda publicidad. Me refiero a la totalidad de las acciones realizadas (y las no realizadas también) que constituyen la identidad de una persona o un espacio”, escribió el asesor presidencial.

El asesor presidencial, Santiago Caputo.

Luego, Caputo dirigió sus críticas a los referentes del kirchnerismo y cuestionó la posibilidad de que puedan construir una alternativa electoral frente al Gobierno nacional.

“Les deseo mucha suerte tratando de convencer a la sociedad argentina que no son una banda de delincuentes repitiendo las mismas ideas que fracasaron durante 100 años rodeados de las mismas caras que nos arruinaron. Muchas gracias por su atención!”, agregó.

Quiénes son los estrategas brasileños que se reunieron con Massa y Cristina

La delegación brasileña estuvo integrada por André Janones, conocido como el “general” del “Ejército de Lula”, y los consultores en comunicación Chico Kertész y Rafael Marroquim. Los tres participaron de encuentros con Massa y la expresidenta.

Las conversaciones incluyeron el análisis de la experiencia electoral de Brasil, especialmente la estrategia utilizada durante la segunda vuelta presidencial, y el escenario político de la oposición argentina con vistas a 2027.

La estrategia electoral de Lula y la unidad del peronismo para 2027

Durante las reuniones con Massa, los representantes brasileños compartieron experiencias sobre comunicación política, organización territorial y movilización de votantes. Esos recursos formaron parte de la campaña que permitió a Lula imponerse en el balotaje presidencial de Brasil.

Por su parte, Massa planteó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y ampliar los acuerdos con dirigentes de otros espacios para conformar un frente opositor al Gobierno de Javier Milei. El exministro de Economía mantiene conversaciones con referentes partidarios, gobernadores e intendentes.