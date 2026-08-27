Condenaron a más de 6 años de prisión a otro integrante de la peligrosa banda de entraderas que robó casas en Roca

Condenaron a más de 6 año de prisión a otro integrante de la peligrosa banda de entraderas que robó casas en Roca

Un nuevo integrante de la asociación ilícita que aterrorizaba a vecinos de Roca fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión efectiva, tras reconocer su participación en al menos tres violentos robos. Durante un juicio abreviado celebrado hoy, el Tribunal Colegiado homologó el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa pública, ratificando además la declaración de primera reincidencia para el imputado, quien llegó a la audiencia bajo prisión preventiva.

De esta manera, la causa ya suma dos condenados, mientras que otras diez personas continúan imputadas con medidas cautelares vigentes. Según detalló la fiscal del caso, Verónica Villarruel, la banda operaba con una coordinada logística: «Definían arribar en uno o dos vehículos que habían sido sustraídos con antelación, irrumpían en las viviendas elegidas de forma violenta por puertas traseras —previo escalar paredones y techos— y reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y atándolas con alambres o precintos».

El objetivo principal de la organización era apoderarse de dólares, dinero en efectivo, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares. Para garantizar su impunidad, robaban los sistemas DVR donde se almacenaban las filmaciones de las cámaras de seguridad residenciales.

Una investigación multidisciplinaria

El éxito de la causa se fundamentó en el trabajo de una Comisión Investigativa Judicial creada por la Policía de Río Negro y coordinada por el Ministerio Público Fiscal. Entre los elementos probatorios presentados en la audiencia destacan el análisis de antenas y telecomunicaciones que la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General entrecruzó con el tráfico de las antenas de telefonía celular de los sospechosos, posicionándolos directamente en los lugares de los hechos.

También se analizaron numerosas horas de grabación del sistema 911 y de cámaras particulares, contrapuestas con declaraciones de vecinos y víctimas.

De la misma manera, se levantaron muestras genéticas, odoríficas y de rastros en las escenas del crimen, acompañadas por informes del Gabinete de Criminalística.

Según expuso la fiscalía, en los allanamientos y requisas vehiculares se incautó un equipo de comunicación con acceso a 12 frecuencias policiales, el cual no pertenecía al patrimonio de la fuerza de seguridad provincial.

Asimismo, la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) brindó contención integral y elaboró los informes victimológicos correspondientes a las familias afectadas. La causa avanza respecto de los diez acusados restantes mientras el Ministerio Público consolida las pruebas acumuladas en el legajo.