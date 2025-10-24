Triple condena por el crimen de un hombre durante un recital en Regina

Condenaron a tres hombres por el crimen de un hombre durante un recital en Regina

Tres hombres fueron condenados por el homicidio de Jhoan de Dios Birke, ocurrido en Villa Regina en noviembre del año pasado. Uno de ellos fue asistido por su defensor particular, mientras que los otros dos contaron con la representación de la Defensa Penal Pública.

Durante la audiencia, los tres imputados aceptaron su responsabilidad en el hecho. Uno como autor del delito de homicidio simple y los otros dos como partícipes necesarios. En consecuencia, el Tribunal Colegiado interviniente homologó los acuerdos alcanzados entre las partes y confirmó las penas solicitadas por la fiscalía, la querella y las defensas.

El autor del crimen fue condenado a una pena única de 11 años de prisión efectiva, mientras que los otros dos recibieron cuatro años de prisión como coautores del delito de homicidio simple en calidad de partícipes secundarios.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2024, alrededor de la 1:30 de la madrugada, en la plaza del barrio 25 de Mayo de Villa Regina, durante un recital. Los tres imputados se encontraban cerca del escenario cuando uno de ellos mantuvo una discusión con la víctima.

Luego, y tras acordar con los otros dos la colaboración para ocultar evidencias, el agresor le asestó a Birke una puñalada en la región torácica paracardiaca, provocándole una herida punzopenetrante que le causó la muerte.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía y la querella se incluyeron el certificado de defunción de la víctima, el acta de procedimiento de la Comisaría 5ª de Villa Regina, el certificado médico, el informe de autopsia del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, además de entrevistas, allanamientos, rastrillajes con canes e imágenes captadas por las cámaras de seguridad del 911. También intervinieron el Gabinete de Criminalística de Villa Regina y la División Judicial e Investigaciones.

Tras la audiencia, y luego de que las partes renunciaran a los plazos procesales, los tres condenados comenzaron a cumplir sus respectivas penas.