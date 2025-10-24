La Justicia pone en pausa el traslado del referente mapuche Jones Huala a Esquel

Facundo Jones Huala está detenido en Rawson y permanecerá por ahora en la cárcel de máxima seguridad. Archivo

La fiscalía federal de Bariloche pidió que previo a disponerse el traslado del referente mapuche Facundo Jones Huala de la cárcel de máxima seguridad de Rawson al penal de Esquel, que ya se había dispuesto con anterioridad, se consulte al Servicio Penitenciario Federal.

El juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, hizo lugar al nuevo planteo de la fiscalía a pesar de que el ministerio público días atrás cuando se trató el traslado no había opuesto objeciones ni pedidos puntuales.

Ahora se debe expedir el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal, un organismo que evalúa las conductas y características de los detenidos, y consecuentemente Jones Huala permanecerá en la Unidad 6 de Rawson, donde retomó su huelga de hambre a modo de protesta.

Los abogados defensores del dirigente mapuche cuestionó el freno al traslado y señaló que posiblemente “el Consejo Correccional de la Unidad 6 tardará en reunirse, tardará en resolver y finalmente dirán lo mismo que vienen sosteniendo: que Facundo es terrorista, peligroso y que no aconsejan el traslado”.

Indicaron que la autoridad superior a la que se podrían elevar un recurso, luego de la oponión del Consejo Correccional, es el mismo directivo del Servicio Penitenciario Federal que ya esgrimió el rechazo al traslado de Jones Huala.

En esa nota, que se conoció el martes, Gabriel Aquino, oficial superior de la Dirección General de Régimen Correccional dependiente del Servicio Penitenciario Federal, dijo que no se podía asignar cupo en la Unidad 14 de Esquel y habló de una evaluación del “perfil criminológico, razones de seguridad, riesgos y necesidades” por las que se evaluaba conveniente que permanezca en la unidad penal de Rawson.

Dijo que “resulta de imposible cumplimiento el otorgamiento de cupo” para el referente mapuche en Esquel por su “perfil criminal” ya que ese establecimiento “está destinado a internos de bajo riesgo y régimen abierto o semiabierto; el perfil del mencionado detenido, por su alto nivel de exposición pública, antecedentes y riesgo para la seguridad institucional, resulta incompatible con las características de esa unidad”.