La restricción seguirá vigente: Facundo Moyano no podrá acercarse a Cande Arizaga

La Justicia rechazó el pedido para levantar la restricción de acercamiento y contacto que rige sobre Facundo Moyano respecto de Candela Arizaga, al considerar que la investigación por lesiones y privación ilegítima de la libertad continúa en curso.

Moyano no podrá acercarse a Cande Arizaga mientras avanza la investigación

Así lo confirmó TN esta tarde. La solicitud había sido presentada por el representante legal de Arizaga, quien sostuvo que actualmente no existe “elemento objetivo alguno” que permita acreditar una situación de riesgo que justifique mantener las medidas dispuestas contra el exdiputado.

El planteo fue realizado en el marco de la causa iniciada tras el confuso episodio ocurrido en las inmediaciones del departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. En ese expediente, el dirigente continúa bajo investigación mientras se analizan las circunstancias del hecho y los testimonios incorporados.

Según la presentación, Arizaga manifestó durante sus declaraciones testimoniales que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano y que tampoco fue privada de su libertad. Además, señaló que mantiene su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.

El abogado consideró que, a partir de esas declaraciones y del resto de los testimonios reunidos, “no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable” que justificaría impedir que ambos puedan comunicarse o encontrarse.

Sin embargo, según informó TN, la Justicia resolvió mantener vigente la restricción mientras avance la investigación del caso.