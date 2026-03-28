Confirman la prisión preventiva para el entrenador de fútbol acusado de múltiples delitos sexuales en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró que un tribunal revisor ratificara la detención de D. E. M., un entrenador deportivo imputado por una gravísima serie de delitos contra la integridad sexual y corrupción de menores. La justicia determinó que existe riesgo de entorpecimiento y peligro para la víctima.





Ratificación de la medida cautelar: los argumentos judiciales

En una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, un tribunal compuesto por los jueces Juan Pablo Encina, Luis Giorgetti y Carolina García confirmó por unanimidad la prisión preventiva por el plazo de 15 días. Esta decisión respalda lo fijado inicialmente por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

La magistrada García fue contundente al señalar que la detención no vulnera los derechos del imputado, sino que responde a peligros procesales concretos. Entre los argumentos destacados por la fiscalía, a cargo de Gastón Medina, se encuentran el riesgo de fuga dada la alta expectativa de pena (mínimo 10 años), el entorpecimiento de la investigación ya que se constató que el acusado borró información de sus dispositivos electrónicos. Por último se consideró la necesidad de resguardar la integridad física y psicológica del adolescente y su familia.

Un modus operandi basado en la confianza deportiva

La investigación preliminar sostiene que D. E. M. utilizó su rol de entrenador de fútbol para captar a la víctima en 2025. Aprovechando la asimetría de poder y la confianza generada en el ámbito deportivo, el acusado inició un vínculo que excedió lo profesional, incluyendo viajes y encuentros privados que se extendieron hasta marzo de 2026.

Según la acusación, el imputado habría realizado conductas de acercamiento indebido, ofrecimientos de dinero a cambio de actos sexuales y amenazas para garantizar el silencio de la víctima, quien se encontraba en un contexto de vulnerabilidad y temor.



La complejidad de la imputación: Delitos en concurso real

La calificación legal solicitada por el MPF refleja la gravedad y pluralidad de los hechos. A D. E. M. se le atribuyen: Abuso sexual simple agravado (por ser encargado de la educación y guarda), en grado de tentativa y continuado, corrupción de menores agravada, promoción de la prostitución agravada, Grooming (acoso virtual a menores) y exhibiciones obscenas agravadas.

Tanto el nombre del club como la identidad completa del acusado y otros datos sensibles se mantienen bajo reserva judicial para proteger la intimidad y seguridad de las víctimas, ante la posibilidad de que existan más afectados aún no identificados.