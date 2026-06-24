Confirmaron el procesamiento de dos anestesistas acusados de sustraer propofol del Hospital Italiano

La Justicia confirmó el procesamiento contra Delfina Lanusse y Hernán Boveri por el robo de medicamentos en el Hospital Italiano.

La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó por mayoría el procesamiento de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri en la causa que investiga la presunta sustracción de medicamentos del Hospital Italiano y su utilización con fines recreativos.

La decisión fue adoptada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, mientras que Rodolfo Pociello Argerich votó en disidencia. De esta manera, ambos imputados continuarán bajo proceso mientras avanza la investigación judicial.

Según el fallo, los testimonios reunidos hasta el momento permiten considerar acreditados, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, tanto la relación sentimental entre los acusados como el consumo conjunto de propofol, un anestésico de uso exclusivamente hospitalario cuya venta al público está prohibida y cuyo suministro se encuentra estrictamente regulado.

Aunque el juez Pociello Argerich sostuvo que las pruebas no permiten demostrar que los medicamentos utilizados provinieran específicamente del Hospital Italiano, la mayoría de la Cámara valoró especialmente el testimonio de una colega de Lanusse. La profesional relató las circunstancias que llevaron a un grupo de amigas y compañeras de trabajo a informar a las autoridades del centro de salud sobre los hechos investigados.

En la resolución se destaca que la testigo describió diversas ocasiones en las que observó a Lanusse bajo los efectos de sustancias y afirmó que la anestesista le comentó que mantenía una relación con Boveri y que en más de una oportunidad ambos se habían “pasado un poco de propofol”.

Los magistrados remarcaron que los imputados, en su condición de anestesistas del Hospital Italiano, tenían acceso directo al medicamento, podían solicitarlo en la farmacia de la institución y disponer de él para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, consideraron acreditado que durante el período investigado tuvieron la posibilidad concreta de manipular la sustancia, ya que les era entregada para el ejercicio de su actividad profesional.

Si bien las autoridades del hospital informaron que no existían registros de retiros excesivos, diferencias entre medicamentos utilizados y devueltos, ni faltantes de stock atribuibles a los acusados, la Cámara señaló que distintos testimonios indicaron que el sistema de control podía ser vulnerado, permitiendo la extracción de fármacos sin que quedaran asentados en los registros oficiales.

En ese sentido, el fallo concluyó que las restricciones existentes para adquirir propofol fuera del ámbito hospitalario, sumadas a las posibilidades que tenían los imputados de acceder al medicamento en su lugar de trabajo, permiten sostener la hipótesis de que obtenían la sustancia en el Hospital Italiano aprovechando su función profesional.

El caso que originó la investigación

La causa tomó impulso tras la muerte de Alejandro Zalazar, un joven anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ocurrida en febrero de este año. El profesional, exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida en su domicilio.

La investigación determinó que falleció como consecuencia de una sobredosis de propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso hospitalario. Durante el procedimiento realizado en su vivienda, la policía secuestró medicamentos y una bomba de infusión, elementos que despertaron sospechas sobre el uso indebido de drogas médicas y dieron origen a una investigación más amplia sobre las denominadas “Propofest”, reuniones clandestinas en las que se habrían utilizado estos fármacos con fines recreativos.