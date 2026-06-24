Allanamiento en el departamento de Jésica Cirio: encontraron presunta cocaína y armas

La investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado a Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo luego de que, durante un allanamiento realizado en un departamento de Palermo donde reside Jésica Cirio junto a su actual pareja, se encontraran sustancias compatibles con estupefacientes y armas de fuego.

De acuerdo con las constancias judiciales difundidas, durante el procedimiento realizado por efectivos de Gendarmería fueron halladas dos bolsas con sustancias sospechosas: una contenía un polvo de color rosa con un peso de 0,83 gramos y la otra presentaba una sustancia granulada amarronada de 1,57 gramos.

Según trascendió, un test de orientación efectuado en el lugar arrojó resultado positivo para cocaína. Sin embargo, se aguardan peritajes de laboratorio para determinar con precisión la composición de las sustancias encontradas.

Armas y municiones secuestradas

Además de las sustancias, los efectivos hallaron armamento y municiones:

Una escopeta de repetición marca Akkar, calibre 12.

Una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros.

Cargadores y municiones de distintos calibres.

La investigación deberá determinar la titularidad de las armas, si cuentan con la documentación correspondiente y las circunstancias en las que se encontraban en el inmueble.

Cambio de jurisdicción

Como el hallazgo de drogas y armas no formaba parte del objeto original de la causa que instruyen el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, ambos resolvieron declararse incompetentes respecto de estos hechos.

Por ese motivo, la documentación vinculada al hallazgo fue remitida a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá determinar si existen delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes o de armas.

El allanamiento se produjo en el marco de la investigación derivada del denominado «Yategate», iniciada tras la difusión del viaje de lujo realizado por Insaurralde junto a Sofía Clerici en Marbella en 2023.

En paralelo, la Justicia también analiza los videos difundidos recientemente en los que Cirio aparece junto a grandes cantidades de dólares, material que ya fue incorporado al expediente y sobre el cual se ordenaron peritajes para estimar el monto exhibido y verificar la autenticidad de las imágenes.

Por el momento, no existen imputaciones públicas relacionadas con las sustancias o las armas encontradas, y será la nueva jurisdicción la que determine los pasos procesales a seguir una vez concluidas las pericias correspondientes.

Con información de LN.