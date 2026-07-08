Confirmaron la absolución para los imputados por la explosión de una refinería en Plaza Huincul

La sentencia de absolución para los cinco imputados que dictó en un tribunal colegiado en mayo pasado por la explosión de una refinería de Plaza Huincul, quedó firme. Se confirmó después que ninguna de las partes acusadoras solicitaran revisar la decisión de los jueces. El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022 y hubo tres operarios fallecidos.

El juicio que estuvo a cargo de un colegio de jueces tuvo la sentencia el pasado 12 de mayo en la Oficina Judicial de Cutral Co. Ese fallo fue absolutorio para los cinco acusados que llegaron a esta instancia de juicio oral.

Las audiencias se realizaron por la explosión ocurrida en la refinería New American Oil -NAO- situada en el parque petroquímico de Plaza Huincul. Se informó que la sentencia quedó firme porque ni la fiscalía ni las querellas particulares interpusieron planteos para que esa decisión de absolución para los cinco acusados fuera revisada.

Finalizados los plazos previstos, no se produjo ninguna impugnación. En esta misma causa, el tribunal que actuó recomendó a la Secretaría de Energía de la Nación que adopte medidas necesarias para que se fortalezcan los mecanismos de control de estas actividades.

Se sugirió que se apliquen «sistemas de fiscalización técnicamente suficientes, efectivos e independientes que permitan verificar, de manera sustancial y no meramente formal, las condiciones de seguridad en que se desarrollan procesos industriales» como los que llegaron a juicio.

La sentencia del tribunal colegiado tuvo 150 páginas y expuso las razones jurídicas y probatorias que llevaron a los jueces a absolver a los cinco imputados.

El hecho de la explosión e incendio ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul. Como consecuencia de este siniestro los tres operarios que estaban en el turno noche, Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina murieron. El vigilador alcanzó a escapar del lugar y quedó con algunas heridas.

El juicio oral comenzó a fines de abril y terminó el 12 de mayo de este año.