Centenario inauguró un instituto que combina deporte, educación e investigación

La inauguración reunió a autoridades, profesionales y representantes de instituciones deportivas en el nuevo edificio del Instituto Movente, en Centenario. Foto gentileza.

No será únicamente un lugar para entrenar. El nuevo Instituto Movente, inaugurado en Centenario, busca convertirse en un espacio donde convivan el deporte, la educación, la investigación y el trabajo comunitario. Impulsado por la Fundación Stábile, el edificio amplía una propuesta que desde hace más de dos décadas trabaja en la formación de deportistas y profesionales, y ahora suma infraestructura para desarrollar actividades abiertas a la comunidad.

La obra fue posible gracias a un aporte provincial de 50 millones de pesos otorgado a través del Programa Clubes Sociales, que permitió cerrar el playón deportivo existente y ampliar las instalaciones con nuevos espacios destinados a la capacitación, el entrenamiento y distintas actividades sociales.

Laboratorio de desarrollo cognitivo: el primero Neuquén

Uno de los aspectos más novedosos del instituto es la incorporación de un laboratorio de desarrollo cognitivo, presentado como el primero de estas características en la provincia. Allí se trabajará especialmente en el desarrollo de habilidades vinculadas al deporte y al automovilismo, mediante herramientas orientadas a mejorar la toma de decisiones, la concentración y el rendimiento de los deportistas.

Además de acompañar a atletas de alto rendimiento, equipos deportivos y pilotos, el nuevo edificio fue concebido como un espacio de uso comunitario. Entre sus funciones se incluyen la realización de propuestas educativas, encuentros de organizaciones sociales, actividades recreativas, alojamiento para delegaciones deportivas y programas de integración abiertos a la comunidad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el financiamiento forma parte del Programa Clubes Sociales, que otorga aportes no reintegrables para obras de infraestructura y equipamiento a instituciones deportivas y sociales. Como contraprestación, las entidades beneficiadas deben ofrecer becas y abrir sus instalaciones para actividades comunitarias.

Durante la inauguración participaron el gobernador Rolando Figueroa, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones deportivas y vecinos de Centenario.

El presidente de la Fundación Stábile, Matías Sánchez, recordó que el proyecto comenzó a gestarse en 2004 impulsado por Marta Fornés y Antonio Zivkovic. Desde entonces, explicó, la iniciativa fue creciendo con el objetivo de promover la formación, la inclusión y el desarrollo deportivo, una tarea que ahora contará con un edificio propio para ampliar su alcance en la región.