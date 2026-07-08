Descubrí la letra de «La Cuarta Estrella», el canto que ilusiona a la Selección Argentina en el Mundial

Lionel Messi festejó junto con la Selección Argentina el triunfo contra Egipto, por el Mundial 2026.-

Tras la festejada victoria por 3 a 2 frente a Egipto en la instancia de octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina encendió las redes sociales al difundirse las imágenes de la intimidad del festejo del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

En los videos viralizados, se observa a los dirigidos por Lionel Scaloni entonando con euforia una composición inédita: «La Cuarta Estrella«. Diseñado para suceder al histórico fenómeno de «Muchachos» de Qatar 2022, este nuevo cantito de cancha ya fue adoptada de forma unánime por los hinchas en todo el país, instalando una fuerte ilusión colectiva respecto a la posibilidad de conseguir una nueva estrella.

Mundial 2026: la letra completa de «La Cuarta Estrella», para alentar a la Selección Argentina

A continuación, transcribimos los versos oficiales del tema que musicaliza el Mundial 2026 para la Selección Argentina:

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

Gilda como inspiración: el origen del hit de la Selección Argentina creado por «Palmito«

La tonada de «La Cuarta Estrella» fue concebida y adaptada por el compositor Pablo Quintana, reconocido artísticamente bajo el seudónimo de «Palmito», quien utilizó la base rítmica y la melodía del clásico imperecedero «No me arrepiento de este amor», popularizado por la mítica cantante Gilda.

Según detalló el propio autor en entrevistas oficiales previas, el proyecto se gestó meses antes del puntapié inicial del torneo con la firme premisa de obsequiarle al pueblo una estructura rítmica pegadiza, bailable y con una alta carga de representatividad identitaria.