Aprovecharon el triunfo de Argentina para robar pero terminaron detenidos en Bariloche

Mientras Bariloche estaba de fiesta por el agónico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026 este martes, dos delincuentes intentaron cometer un robo en una vivienda ubicada en la esquina de Jade y calle 9 y fueron demorados.

El hecho ocurrió pocos minutos después de las 17. Según informó la Policía de Río Negro, efectivos de la Subcomisaría 80 llegaron tras un llamado de alerta y sorprendieron a los sospechosos, que escaparon hacia una zona boscosa.

El intento de robo en Bariloche en plena celebración

Los efectivos lograron detener de inmediato a uno de los sospechosos, de 27 años, mientras que el segundo, de 29 años y oriundo de Chile, fue localizado y demorado pocos minutos después, tras un rastrillaje en el sector.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos habían ingresado a la vivienda por un ventiluz. Ya en el interior, prepararon una mochila con pertenencias de los dueños con la intención de llevárselas.

Multitudinario festejo bajo la lluvia en Bariloche. Foto: Chino Leiva.

Los dos hombres fueron trasladados a una unidad policial y quedaron demorados en el marco de una causa por tentativa de robo agravado por comisión en poblado y en banda, a disposición de la Justicia.

La intervención coincidió con una tarde marcada por el clima de festejo en Bariloche. Tras el agónico gol de Enzo Fernández, que selló el 3 a 2 frente a Egipto, cientos de vecinos se reunieron en el Centro Cívico para celebrar el pase de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El próximo sábado, a partir de las 22, el conjunto de Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza.