Juicio por Loan Peña: una de las tías declaró y reconstruyó cómo fue el operativo policial del día que desapareció

El juicio por el caso Loan Peña suma una nueva etapa. Este miércoles, la tía de Loan Danilo Peña y policía de Corrientes, Gabina Noguera, declaró durante hora y media en el juicio que se desarrolla en Corrientes por la desaparición del nene.

Ante el tribunal, la mujer reconstruyó cómo fue el operativo que impulsó el comisario que se encuentra detenido por el caso.

La declaración de Gabina Noguera

Gabina Noguera recordó que aquel 13 de junio de 2024 estaba de franco de servicio, pero el comisario Walter Maciel -uno de los imputados- ordenó que todos los efectivos se pongan a disposición de la búsqueda. La mujer indicó que primero recibió un mensaje de WhatsApp de Maciel preguntándole si tenía familiares en El Algarrobal y luego le consultó sobre María Noguera y José Peña, pero aclaró que se enteró lo ocurrido con Loan por un mensaje de su cuñada.

Tras esto, contó: «Al rato el comisario mandó un mensaje al grupo y solicitó que nos presentemos todos. Le escribí un mensaje por privado y le explico que mi auto no funcionaba, pero que buscaba niñera para mi hija e iba. A las 19hs me presenté en la comisaría«.

Noguera recordó que se enteró por diversos estados de WhatsApp de los vecinos sobre la falsa alarma de la aparición de Loan y del botín.

Mientras avanzaba su declaración, expuso un punto que demostraría posibles irregularidades en los procesos de secuestros de elementos. La mujer afirmó que el lunes 17 de junio los dos autos del matrimonio María Victoria Caillava y Carlos Pérez «estaban estacionados en la parte de atrás de la comisaría» y que en ese momento «no tenían precintos», sin embargo no pudo responder si existía registros de esos ingresos.

Tras esto, señaló: «En la pericia odorífica estaba como custodia en la parte de afuera y cuando los testigos salieron dijeron que dio positiva». Noguera explicó respecto al pedido de prendas de Loan que «no hubo secuestro de ropa, solo me dijeron que le pida un jogging a la familia porque estaba perdido».

Noguera declaró que la ropa se la dio Alejandra Maldonado: «La sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan y la puso la prenda en una bolsa, no la registré y ella no usó guantes para dármela. Debí haber labrado un acta de secuestro». Finalmente, reveló: “Esa bolsa se la di a Maciel pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres”.

Quiénes son los detenidos en el caso Loan

En la causa principal son juzgados la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Con información de Noticias Argentinas