Tragedia en la Ruta 22: el acusado seguirá detenido y la causa por las cuatro muertes se encamina al juicio

En una audiencia celebrada en los tribunales de Roca, la jueza de Garantías María Gadano resolvió prorrogar por dos meses la etapa preparatoria y mantener la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda. El joven se encuentra imputado como responsable del trágico siniestro vial ocurrido el 23 de noviembre de 2025 sobre la Ruta 22, en el que perdieron la vida cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.

La resolución judicial se dio en un contexto de definiciones procesales importantes, ya que tanto la fiscalía como la defensa aguardan los resultados de peritajes técnicos de alta complejidad. La fiscal Celeste Benatti solicitó la extensión de los plazos debido a que recientemente se logró la extracción de datos de seis teléfonos celulares que el imputado portaba al momento del hecho, un proceso que demandó varios días de descarga en los sistemas informáticos del Ministerio Público. Además, se espera el informe final de la reconstrucción del siniestro realizada por un perito especializado proveniente de Viedma.

Peritajes clave y la computadora de la Amarok

Uno de los puntos centrales que definirá la calificación legal en el control de acusación es la velocidad a la que circulaba la camioneta Volkswagen Amarok de Araneda al momento del impacto. Existe una discrepancia técnica entre las partes: mientras que la fiscalía sostiene que el vehículo excedía los límites permitidos, la defensa argumenta que circulaba dentro de la norma.

Para zanjar esta diferencia, la fiscalía avanzará con un peritaje sobre la computadora a bordo de la camioneta, que permanece secuestrada desde el día del accidente. Según explicó Benatti durante la audiencia, «se va a hacer una pericia sobre la computadora de la Amarok para que nos dé bien la velocidad en concreto». Por su parte, el defensor particular, Sebastián Perazzoli, no se opuso a la prórroga de la investigación, señalando que la defensa también necesita ratificar sus propios datos técnicos con un segundo experto y realizar una reconstrucción virtual para exhibir a los testigos presenciales.

El debate por las agravantes y el «margen de error»

La causa, que inicialmente contemplaba cuatro agravantes —alcohol, drogas, exceso de velocidad y multiplicidad de víctimas—, se ha ido modificando con el avance de las pruebas. Actualmente, la fiscalía mantiene la acusación por el número de fallecidos y el exceso de velocidad, habiéndose descartado el consumo de estupefacientes y el agravante por alcohol, dado que el porcentaje detectado en sangre no alcanzó el umbral legal por un margen mínimo.

Sobre este punto, el defensor Perazzoli introdujo un elemento de debate para el futuro juicio: reveló que las peritos oficiales admitieron un margen de error del 10% en sus informes de velocidad. «Si le restamos a los 170 km/h el 10% de margen de error, nos da 153 km», sostuvo el abogado, argumentando que esa cifra podría situar la conducta de su asistido fuera de los parámetros del agravante. Sin embargo, la fiscalía ratificó que insistirá con la calificación más gravosa.

Riesgo de fuga y el rechazo a la fianza millonaria

El momento de mayor tensión en la audiencia se vivió cuando la defensa solicitó la libertad de Araneda, ofreciendo comparendos diarios en sede policial y una caución real de 10 millones de pesos que sería afrontada por la familia del imputado. Perazzoli argumentó que la prisión preventiva, que ya suma casi ocho meses, comienza a ser «poco proporcional» e «irrazonable» frente a una pena mínima de tres años de prisión.

No obstante, la fiscal Benatti se opuso firmemente a cualquier medida de morigeración, recordando que Araneda cuenta con antecedentes penales y que su solvencia económica —evidenciada por la posesión de vehículos de alta gama, jet skis en Bariloche y el hallazgo de un millón de pesos en efectivo al ser detenido— refuerza el peligro de fuga. «El defensor está ofreciendo una garantía real de 10 millones de pesos, o sea que eso termina de comprobar que tiene la capacidad económica para evadirse«, sentenció la representante del Ministerio Público.

Finalmente, la jueza Gadano coincidió en que las presentaciones diarias en una comisaría o la fianza no son suficientes para neutralizar los riesgos procesales en este caso. «Las cauciones no son situaciones que neutralizan peligros procesales. Si me están diciendo que el señor Araneda tiene medios económicos, ofrecer X cantidad de dinero no alcanza«, explicó la magistrada. En consecuencia, dictó la prórroga de la detención hasta que se realice el control de acusación, instancia en la que se definirá formalmente la elevación a juicio oral.

Antecedentes de una tragedia que conmocionó a la región

El caso de Axel Araneda mantuvo atención pública por el contexto del siniestro. La última novedad del caso había llegado de la mano de la decisión de la jueza de revisión Laura Pérez, quien ya había ratificado una prórroga anterior de la preventiva. En aquel momento, la fiscalía había sumado un antecedente de extrema gravedad para sostener el encierro: un intento de evasión por parte de Araneda durante un motín en la comisaría Tercera de Roca el 27 de marzo de 2026, donde fue notificado por atentado y resistencia a la autoridad.

Aquel episodio, sumado a su condición de reincidente, cerró sistemáticamente las puertas a una posible ejecución condicional de la pena en caso de ser hallado culpable. La tragedia de la Ruta 22 entra ahora en su etapa de definiciones técnicas, con el peritaje de la computadora de la Amarok como la pieza final del rompecabezas judicial antes del eventual debate oral.