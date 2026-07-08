Quién era el joven que murió tras sufrir un trágico accidente en la Ruta 43, cerca de Andacollo: tenía 19 años

La localidad neuquina de Andacollo está de luto tras la trágica muerte de un joven de 19 años, quien falleció esta madrugada en un accidente sobre la Ruta Provincial 43. Solo sobrevivieron tres personas al hecho, todos de entre 19 y 17 años.

En el transcurso de esta mañana se confirmó la identidad de la víctima fatal. Por su parte, el municipio de Andacollo largó un comunicado donde lamentó el triste desenlace.

Quién era el joven que murió en Andacollo

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima del trágico accidente fue identificada como Lautaro Ezequiel Morales. Tenía 19 años y era oriundo de Andacollo. Estiman que cuando sufrió el siniestro se dirigía a su localidad.

La muerte de Lautaro se conoció durante la madrugada y esto llevó a que el instituto escolar al que asistía, decidiera suspender las clases.

Horas después del suceso, la Municipalidad de Andacollo compartió un mensaje del intendente local, Manuel San Martín, que expresaba: «Informamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro joven vecino, Lautaro Morales. En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares, amigos y seres queridos (…). Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes lo conocimos».

Cómo ocurrió el trágico accidente en Andacollo

El comisario inspector de la Policía de Neuquén, Mariano Jara, informó a Diario RÍO NEGRO que el siniestro fue alrededor de las tres de la madrugada y se ubicó a 3 kilómetros de Andacollo en un sector de curvas.

Los protagonistas fueron cuatro jóvenes, todos de entre 19 y 17 años, que viajaban a bordo de un auto Sedan de cuatro puertas. Cuando circulaban por la Ruta 43, por circunstancias que aún se investigan, el conductor perdió el control y cayó por un barranco.

El vehículo dio varios tumbos y terminó a 60 metros del lugar del despiste. En el trayecto, el joven que manejaba salió despedido y sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte casi al instante.

Respecto al resto de los ocupantes, se aclaró que los que viajaban en el asiento trasero tenían lesiones menores y no fueron hospitalizados. En cambio el joven que iba como acompañante sufrió un golpe en el tórax que requería atención y evaluación médica más profunda, aunque no correría riesgo de vida.