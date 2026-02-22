Hallaron muerto al sospechoso del femicidio de Choele Choel: estaba en una zona despoblada

El hallazgo se produjo tras un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural.

El hombre que era intensamente buscado como principal sospechoso del presunto femicidio de Sofía González fue hallado sin vida en las afueras de Choele Choel. El cuerpo apareció en una zona boscosa, a unos cinco kilómetros de la ciudad.

La confirmación fue realizada por fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO. Indicaron que el hallazgo se produjo tras un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural.

El hallazgo en zona rural

Según se informó, el cuerpo sospechoso fue encontrado en un sector agreste gracias a la intervención de los canes -Mac y Franca- de la unidad de Choele Choel y personal de la Brigada Rural de General Conesa.

Los canes de la Policía fueron claves en el hallazgo.

Ahora, los investigadores intentan determinar las circunstancias que rodearon su muerte. No se brindaron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento y se aguardan pericias.

El femicidio que conmocionó a la ciudad

El caso comenzó en el barrio Villa Unión, donde fue hallada sin vida Sofía González, de 35 años, en una vivienda ubicada sobre calle Avellaneda al 2300.

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel inició una investigación penal bajo la carátula de femicidio, mientras peritos del Cuerpo de Criminalística trabajaban en la recolección de pruebas.

La víctima fue trasladada a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados preliminares serán clave para establecer la causa del deceso.

Investigación en curso

En el marco de la causa, se tomaron testimonios y se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir las últimas horas de la mujer.

Con el hallazgo sin vida del principal sospechoso, la investigación abre ahora un nuevo capítulo. La Justicia sigue avanzando para determinar qué ocurrió en la zona boscosa donde fue encontrado y cómo se vincula ese desenlace con el femicidio que generó conmoción en Choele Choel.