Encontraron a una mujer muerta en Choele Choel: buscan a la expareja y se investiga como femicidio

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la vivienda de Choele Choel donde fue hallada la mujer sin vida.

Una mujer fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Villa Unión, en Choele Choel, y el hecho es investigado por las autoridades como un presunto femicidio. La principal hipótesis apunta a su expareja, quien es intensamente buscado. El hallazgo generó un fuerte operativo policial en la zona y conmoción entre vecinos del sector, mientras se intentan esclarecer las circunstancias del hecho.

Operativo policial

Personal policial, de salud y del gabinete de Criminalística trabajó en un domicilio ubicado sobre la calle Avellaneda. Allí fue encontrado el cuerpo de la mujer en las últimas horas de este sábado.

Peritos realizaron las primeras diligencias para preservar la escena y recolectar pruebas que permitan avanzar con la investigación. La información fue confirmada a este medio por parte de la Policía de Río Negro.

Búsqueda del sospechoso

De acuerdo a las primeras informaciones, la expareja de la víctima sería el principal sospechoso y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la mecánica del hecho ni sobre posibles detenciones. La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo intervención judicial.