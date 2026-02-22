Balacera en Roca: cuál es el estado de salud de la niña gravemente herida, a dos días del hecho

La niña está internada en el hospital de Roca. Foto archivo

Continúa en grave estado la niña que recibió un disparo en una balacera en Roca. Está internada en la terapia Intensiva del hospital. Cómo sigue su estado de salud este domingo.

El viernes por la tarde hubo disparos contra una vivienda en la zona norte de la ciudad.

El estado de salud de la niña que recibió un disparo en Roca

Fuentes del hospital señalaron a Diario RÍO NEGRO que sigue en estado crítico con pronóstico reservado» «en seguimiento estricto por neurocirugia y terapia intensiva pediatrica».

Agregaron que «está estable». Tras el hecho, fue intervenida en una cirugía. Se evalúa si podría reingresar a quirófano.

Qué se sabe del tiroteo en Roca donde dos niñas resultaron heridas

Como publicó este medio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que la niña recibió un proyectil en la cabeza . Fue durante un tiroteo en la zona norte de Roca. También, su hermana, sufrió lesiones leves en un brazo por el roce de una bala.

Desde la fiscalía comunicaron en los primeros momentos del hecho, la Brigada de Investigaciones y policías habían recolectado testimonios de posibles testigos. También, hubo allanamientos

Según la investigación, un grupo de personas disparó el viernes por la noche desde un vehículo contra una casa de barrio Nuevo.