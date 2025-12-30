Continuará en prisión el hombre sorprendido en pleno centro de Bariloche con un arma de guerra

Un sujeto que circulaba en moto por la calle San Martín de Bariloche con un arma robada de grueso calibre e intentó escapar de la policía, deberá continuar en prisión durante los próximos cuatro meses, debido al “riesgo de entorpecimiento de la investigación”, según lo dispuso el juez de garantías Víctor Gangarrosa.

En su contra jugaron un antecedente penal con condena por un hecho violento “cometido con arma de fuego”, según lo expuso la fiscal Silvia Paolini, y también el intento de “descartar” el arma cuando la policía se aprestaba a detenerlo.

El hecho ocurrió el último 24 de diciembre a las 19.30 cuando mucha gente se movilizaba por la calle y realizaba las últimas compras para la Nochebuena. En esas circunstancias, una persona llamó a la línea 911 para alertar sobre un hombre que se desplazaba en moto, acompañado de un familiar, en actitud sospechosa.

Cuando personal de la brigada motorizada quiso interceptarlo no acató la voz de alto y “emprendió la huida a alta velocidad”, según comunicó el Ministerio Público Fiscal. El hombre fue detenido instantes después en la esquina de San Martín y Pagano, a pocos metros del Centro Cívico, donde derrapó y chocó contra un taxi estacionado.

En esa situación trató de deshacerse del arma que llevaba y la tiró debajo del auto, pero su intento fue desbaratado y quedó detenido.

La fiscalía determinó que se trataba de una pistola 9 milímetros que había pertenecido a un agente policial y fue robada en 2022. También comprobó que el arma estaba cargada con 11 proyectiles, en condiciones de uso inmediato”.

En una audiencia celebrada hoy, la defensa pidió la excarcelación del hombre, que es investigado por los delitos de portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento y resistencia a la autoridad. Pero el juez Víctor Gangarrosa dispuso que continúe privado de la libertad hasta el 26 de abril de 2026, en concordancia con lo solicitado por la fiscal.

Alta peligrosidad

Los abogados particulares que patrocinan al motociclista se opusieron a la prórroga de la prisión preventiva, dijeron que “no se encuentran acreditados los riesgos procesales” y que la prueba “relevante” ya fue secuestrada.

Pero el juez encontró determinante que falte incorporar todavía la declaración de un testigo directo del hecho, entre otras medidas que siguen pendientes. También subrayó que “los registros fílmicos del lugar contradicen la hipótesis defensiva”, según sostuvo el parte del Ministerio Público.

La fiscal Paolini pidió tomar en consideración “el riesgo para la seguridad pública que implica la portación de un arma cargada en la vía pública, en horario de alta circulación de personas”.

Señaló también que existen “diligencias” todavía por cumplir en el marco de la investigación, citó la condena por un hecho anterior que pesa sobre el imputado y señaló que evidencia “un patrón de conducta reiterado” habló de un“posible riesgo de fuga”, dada la pena “en expectativa”. El juez tomó en cuenta esos argumentos y resolvió extender la prisión preventiva hasta completar el plazo de investigación.