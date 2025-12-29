Frustraron el robo de un auto en Bariloche: atraparon a tres hombres y uno tenía captura vigente

Un rápido operativo policial permitió frustrar un intento de robo a un vehículo estacionado en el centro de Bariloche y culminó con la detención de tres hombres, uno de ellos con una orden de captura vigente. La intervención estuvo a cargo del personal de la Comisaría 2° y se produjo durante la madrugada de este lunes.

El procedimiento se inició cerca de la 1 de la mañana, cuando vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos en la intersección de las calles San Martín e Independencia. La inmediata respuesta policial permitió llegar al lugar antes de que se concretara el ilícito.

Alerta vecinal y rápida intervención

Al arribar, los efectivos sorprendieron a tres personas manipulando un automóvil estacionado, con claras intenciones de sustraer pertenencias del interior. La situación fue rápidamente controlada y los sospechosos reducidos sin que se registraran incidentes mayores.

Los detenidos fueron identificados en el lugar y trasladados a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes, bajo los protocolos de seguridad establecidos.

Un detenido con pedido de captura vigente

Entre los aprehendidos se encontraba un hombre de 29 años, domiciliado en Bariloche, sobre quien pesaba una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución Penal local. Su detención reviste especial relevancia en el marco de las tareas de prevención del delito en la ciudad.

Los otros dos involucrados fueron identificados como un joven de 23 años en situación de calle y un hombre de 38 años, ambos con residencia en la ciudad.

Intervención judicial y continuidad de la causa

La Fiscalía dispuso que el detenido con pedido judicial permanezca bajo custodia, mientras se aguardan informes sobre sus antecedentes. En tanto, los otros dos hombres quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la causa.

Desde la Policía destacaron la importancia del aviso de los vecinos y la rápida articulación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, en el marco del refuerzo preventivo dispuesto durante la temporada turística.