Crimen de Azul Semeñenko: le niegan la prisión domiciliaria al acusado por el transfemicidio en Neuquén

Un juez de garantías rechazó el pedido de detención domiciliaria solicitado por la defensa de Roberto Daniel Sánchez (59), imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko (49), y resolvió que continúe cumpliendo prisión preventiva. La decisión fue adoptada tras una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial en Neuquén.

Durante el encuentro, el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, se opusieron a la modificación de la medida cautelar y sostuvieron que subsisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva, en particular el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

En su exposición, García señaló que luego de cometido el hecho el imputado destruyó evidencia y se sustrajo de la acción policial y judicial. Además, remarcó que con el avance de la investigación no se produjo ningún cambio relevante ni se incorporaron nuevos elementos que justifiquen un cambio en la modalidad de detención.

Por estos motivos, la fiscalía solicitó que Sanchez. continúe detenido en prisión preventiva en una comisaría, tal como había sido dispuesto previamente por otro juez de garantías y confirmado por un tribunal revisor, por un plazo de ocho meses. Los abogados querellantes que representan a la familia de la víctima adhirieron al planteo del Ministerio Público Fiscal.

El juez de garantías Cristian Piana, a cargo de la audiencia, avaló los argumentos de las partes acusadoras y rechazó el pedido de la defensa, por lo que el imputado seguirá privado de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva.

Un tribunal ya había negado el pedido

En octubre, la defensa de Roberto Daniel Sánchez había solicitado que la detención se cumpliera bajo modalidad domiciliaria, pero el tribunal conformado por el juez Juan Guaita y las juezas Carolina García y Natalia Pelossod, rechazó el planteo de manera unánime.

Un crimen que marcó la agenda penal del 2025

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, Sanchez. atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en el domicilio de la víctima. De acuerdo con la acusación, el hecho se produjo en un contexto de violencia de género y estuvo motivado por el odio hacia la identidad de género de la víctima.

Las primeras diligencias investigativas y las pericias científicas permitieron establecer que el acusado provocó múltiples heridas mediante el uso de elementos contundentes y un arma blanca, causando la muerte por un shock hipovolémico agudo. Posteriormente, el imputado habría trasladado el cuerpo a un canal de desagüe, donde fue encontrado el 14 de octubre.

La fiscalía le imputó el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, conforme a los incisos 2, 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal, en calidad de autor, según el artículo 45 de la misma norma.

El caso integra la lista de crímenes de odio del 2025 en la provincia, que tiene seis femicidios y un transfemicidio.