Liberaron a la imputada clave por los casi 11 kilos de cocaína en Roca: droga, contradicciones y caución

La única mujer que permanecía detenida tras el secuestro de casi 11 kilos de cocaína en Roca, fue liberada bajo caución tras una audiencia de revisión de autos de coerción. Un Tribunal de Impugnación de la Justicia Federal consideró que las pruebas en su contra, presentadas por la policía, «lucen seriamente debilitadas» y que la investigación podría tener vicios de origen.

La defensa de Rocío Evelyn Úbeda, la imputada, argumentó que la policía llevó adelante una «investigación ilícita» y que las fechas de los informes policiales fueron alteradas para justificar allanamientos que se habrían realizado sin una orden judicial.

La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de Roca.

El fallo de los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano impuso una caución de $700.000 y otras medidas de control para garantizar su permanencia en el proceso.

Una causa de alto impacto con un giro inesperado

El caso comenzó el 25 de julio de 2025, cuando una denuncia anónima al 0800-Drogas del Senac alertó sobre una mujer llamada Rocío Úbeda, quien supuestamente recibiría un gran cargamento de drogas en un domicilio de calle Rodhe, en el centro de Roca.

La División Toxicomanía de la Policía de Río Negro inició una investigación y, según sus informes, el mismo día verificó un movimiento de personas en el domicilio señalado, concluyendo con el allanamiento del lugar y el secuestro de casi 11 kilogramos de cocaína.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Matías Zanona imputó a Úbeda por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas.

Sin embargo, la defensa oficial de la mujer, a cargo de Celia Delgado, presentó un recurso de impugnación contra la medida de prisión preventiva, alegando que la resolución era «infundada e inmotivada» y que la investigación en sí misma estaba viciada de nulidad.

La abogada de Úbeda presentó una sólida teoría del caso, dividida en dos hipótesis principales: una de «ilicitud de la investigación» y una segunda, subsidiaria, que sostenía que su defendida desconocía el contenido de la mochila.

La tesis de la defensa: un «montaje policial» para ocultar ilegalidades

Delgado presentó una línea de tiempo detallada para demostrar que los informes policiales contenían información falsa. Según la defensa, la policía habría investigado de manera ilegal a Úbeda y a su amiga Daiana Astrosa antes de la denuncia formal, ya que los hechos que la policía dice haber observado el 25 de julio en realidad ocurrieron el día 24.

La defensora detalló que el informe policial que sirvió como base para los allanamientos, indicaba que la policía había visto a Úbeda recibir una mochila en el domicilio de calle Rodhe el viernes 25 de julio a las 18:45.

Sin embargo, la defensora presentó pruebas que contradecían esta versión. Aportó declaraciones de la madre y el tío de Úbeda, junto con capturas de pantalla de chats de WhatsApp, donde se mostraba que la imputada estuvo en su casa el viernes 25 por la tarde, mandando fotos a sus familiares, en el mismo horario en que la policía la ubica en otro lugar.

Además, la defensora expuso que Daiana Astrosa, la amiga de Úbeda y coimputada en la causa (luego liberada), había declarado que el evento de la mochila ocurrió el jueves 24. Astroza, cuya credibilidad fue avalada por la fiscalía al no solicitar su prisión preventiva, afirmó que Úbeda le pidió guardar la mochila porque contenía dinero, no drogas.

Un punto crucial en la argumentación de la defensa fue que el informe policial pedía la orden de allanamiento a partir de las 18:00 horas del día 25, es decir, antes de que los hechos que supuestamente justificaban la medida ocurrieran a las 18:45. Delgado calificó esto como una «falsedad ideológica» y un «montaje» de la policía para legalizar una investigación que ya venía en curso sin control judicial.

La respuesta del fiscal: hechos probados vs. hechos invocados

El fiscal Matías Zanona defendió la legalidad de la investigación, afirmando que la resolución del juez de garantías que dictó la prisión preventiva de Úbeda estaba ajustada a derecho y que se basó en los «hechos probados» del caso, principalmente el hallazgo de los 11 kg de cocaína en la casa de Daiana Astroza. El fiscal sostuvo que las órdenes de allanamiento se libraron y ejecutaron después de que los informes policiales llegaran a su despacho, desestimando la denuncia de un montaje.

Zanona reconoció que la defensa había invocado una hipótesis de ilicitud, pero subrayó que esta no estaba «acreditada» y que el Ministerio Público Fiscal estaba trabajando para verificarla. Argumentó que la policía se concentró en seguir la mochila, no a la persona que la entregó, y que las declaraciones de los familiares de Úbeda carecen de peso legal por no haber sido tomadas bajo juramento.

Respecto a los viajes de Úbeda a Buenos Aires, el fiscal planteó que la defensa solo trajo una «conjetura» sobre la compra de ropa. Contrariamente a esta afirmación, Zanona sospechó sobre los viajes mensuales en colectivo a Buenos Aires, pudiendo ser para un mecanismo de transporte de drogas, ya que este medio de transporte tiene menos controles de seguridad que los aviones y los costos de envío de ropa por plataformas digitales suelen ser más baratos.

El fallo del Tribunal: arraigo, pruebas débiles y caución

El Tribunal de Impugnación, compuesto por los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, se mostró cauteloso en su veredicto. Si bien no invalidaron la investigación, reconocieron que el planteo de la defensa sobre la supuesta manipulación de fechas en el informe policial «luce serio» y «no tiene aristas de aventura». «Voy a decirlo en términos campechanos, no tiene aristas de ‘embarrar la cancha’, sino que aportó prueba», dijo Lozano.

Los jueces señalaron que, aunque no estaban en condiciones de determinar si el informe era falso, la prueba de cargo más relevante contra Úbeda estaba «debilitada» por la seriedad de los argumentos de la defensa.

Esta situación, en un análisis provisional, reduce las «chances» de que la fiscalía obtenga una condena, lo que a su vez disminuye el riesgo de fuga. El Tribunal indicó que la presunción de inocencia de la imputada «es relevante» en esta etapa procesal.

Además de la debilidad de las pruebas, los magistrados valoraron positivamente el arraigo de la imputada en Roca, destacando que tiene una familia y un negocio de ropa formal que, según la propia policía, existe. La explicación de la defensa sobre los viajes a Buenos Aires, para comprar mercadería, fue considerada «razonable» por los jueces, desestimando la hipótesis del fiscal sobre el tráfico de drogas.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, el Tribunal no encontró motivos para pensar que Úbeda podría obstaculizar la investigación. En su análisis de proporcionalidad, los jueces dictaminaron que la medida de prisión preventiva era excesiva y que el riesgo de fuga podía ser neutralizado con una caución y otras medidas menos gravosas.

Condiciones de la excarcelación y posible solicitud de Casación

Finalmente, el fallo del Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva de Rocío Evelyn Úbeda y dictaminó su excarcelación bajo una caución real de $700.000. Las condiciones para su libertad incluyen el depósito de la caución en una cuenta judicial, la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría de su domicilio, y la prohibición de salir de la provincia de Río Negro sin autorización del juez de garantías.

De esta manera, la causa, que había comenzado con la detención de tres personas y el secuestro de una millonaria cantidad de droga, dio un vuelco inesperado y abrió otros interrogantes. La libertad de Rocío Úbeda, quien negó saber que la mochila contenía cocaína, suma otro capítulo, mientras el fiscal se verá obligado a avanzar con la investigación para despejar las dudas sobre la legalidad de los procedimientos policiales que sirvieron de base para toda la causa.