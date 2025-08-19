Lo mataron por no devolver un arma en Roca: comenzó un extenso juicio por el crimen de Luciano García

El debate oral por el crimen de Luciano García, ocurrido en mayo de 2024 en Roca, comenzó este martes en la Sala 5 de los tribunales de la Segunda Circunscripción. La primera audiencia estuvo marcada por la declaración de la madre de la víctima, quien relató ante los jueces las amenazas previas que había recibido su hijo y cómo la familia había advertido la situación a la Policía semanas antes del homicidio.

La mujer recordó que la noche del 6 de mayo Luciano salió en moto acompañado por un joven desconocido. Horas más tarde, vecinos del barrio Tiro Federal avisaron que había sido atacado a tiros en la rotonda de calles Evita y Maipú.

La acusación fiscal

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, Luciano, de 20 años, fue perseguido por una motocicleta en la que viajaban Santiago Melillan, de 22 años, y un adolescente de 15, declarado no punible. Fue el acompañante quien efectuó al menos ocho disparos con un arma de fuego de grueso calibre. Los proyectiles que impactaron en la cabeza y la espalda provocaron la muerte inmediata de la víctima.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) le imputa a Melillan los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor, además de abuso de armas agravado y portación de arma de fuego sin autorización legal.

Testimonios de amenazas previas

Durante la primera jornada, la madre de Luciano relató que su hijo era «hostigado por mensajes» y que la familia había denunciado esas amenazas en más de una ocasión. Incluso recordó que en abril de 2024 lo retiraron de un partido de fútbol tras enterarse de que planeaban atacarlo allí.

Según su testimonio, días antes del crimen se realizaron allanamientos a partir de la denuncia presentada en sede policial. Sin embargo, las intimidaciones continuaron hasta que finalmente se concretó el ataque.

La reconstrucción de los hechos y el móvil del crimen

La fiscalía, en la formulación de cargos, detalló que Melillan fue visto vistiendo la misma ropa que habría usado durante el ataque. Cuando la Policía llegó a su domicilio para realizar un allanamiento, intentó escapar, pero fue detenido minutos después en otra vivienda.

En este mismo legajo figura un adolescente de 15 años señalado como el autor material de los disparos. Al ser no punible, quedó bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y no fue sometido a juicio.

El móvil del crimen, según la investigación, estaría vinculado a la supuesta tenencia de un arma que le reclamaban a Luciano. La familia sostiene que esa presión y los constantes mensajes de hostigamiento derivaron finalmente en el ataque fatal.

Los jueces y las partes

El tribunal está integrado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Luciano Garrido y Oscar Gatti. Por la fiscalía intervienen María Teresa Giufrida y Jessica González. La familia de la víctima es representada por los abogados querellantes Pablo Iribarren y Oscar Pineda, mientras que la defensa de Melillan está a cargo del abogado particular Rodrigo Racca.

La estrategia de la fiscalía apunta a probar la responsabilidad de Melillan como partícipe necesario del homicidio, en concurso real con los otros delitos imputados, a pesar de que el autor material de los disparos haya sido un menor.

Ocho jornadas de debate

El juicio está previsto que se extienda durante ocho jornadas: 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de agosto. Se espera la declaración de testigos, la presentación de pericias balísticas y médicas, además de las conclusiones de las partes.

La expectativa es alta, ya que la familia de Luciano insiste en que el joven había pedido protección frente a las amenazas y que el crimen pudo haberse evitado. El tribunal deberá determinar si la acusación contra Melillan se sostiene con las pruebas recolectadas y dictar una sentencia que podría derivar en una condena ejemplar.