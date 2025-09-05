Crimen de un joven de 16 años en Viedma: Fiscalía pedirá una pena de hasta 12 años de prisión

El defensor particular Damián Torres (a la izquierda) junto a Isaías Barrera, que está imputado del homicidio del adolescente. Foto: archivo.

Avanza el caso del crimen de Jorge Yamir “Coco” Nahuelcheo, un joven de 16 años en Viedma, quien perdió la vida el pasado 9 de mayo producto de un disparo. La Fiscalía y la querella requirieron que se fije la audiencia de control de acusación y pedirán hasta 12 años de prisión.

El hecho ocurrió en el barrio Mi Bandera, alrededor de las 21:20, en inmediaciones de las calles 23 y 22. Allí, Isaías Barrera -acusado- disparó con un revólver calibre 32 a un adolescente, provocándole la muerte por hemorragia interna.

Además del asesinato, el acusado, quien no tenía habilitación legal para portar un arma, también amenazó de muerte a otro joven que estaba de testigo.

Al otro día del crimen, el principal sospechoso se entregó luego de haber sido identificado por las autoridades.

De qué acusarán al imputado por el crimen del joven de 16 años en Viedma

Desde la Fiscalía detallaron que la calificación legal abarca los delitos de homicidio y amenazas, ambos agravados por el uso de arma de fuego y la tenencia ilegal de dicha arma.

En este sentido, pedirán que el juicio se desarrolle ante un tribunal integrado por tres jueces, en función de la pretensión de pena para el imputado.

Según anticiparon, solicitarán una pena que no supere los 12 años de prisión efectiva, lo que determinará que el debate oral y público se realice ante un tribunal de jueces.

El Ministerio Público Fiscal indicó que como pruebas durante el juicio exhibirá la declaración de la madre de la víctima, numerosos vecinos/as, efectivos policiales y peritos de criminalística y medicina forense.

También se ofreció como evidencia la reconstrucción judicial del hecho y las pericias balísticas sobre el arma utilizada que será introducida por profesionales de Ministerio Público.