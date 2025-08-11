Quién era el hombre que fue hallado muerto en Viedma: era buscado hace cuatro días, lo que se sabe del hecho

El hombre que fue hallado muerto en Viedma era buscado desde el 7 de agosto.

El domingo por la noche, durante un allanamiento en Viedma, hallaron el cuerpo de un hombre y luego fuentes policiales confirmaron que se trataba de una persona que era buscada desde el 7 de agosto en la ciudad. Por el caso hay una persona detenida y una investigación en marcha para determinar las causas de muerte. ¿Quién era?

El hombre hallado muerto se llamaba Facundo Gerardo Romero y tenía 32 años. El pasado 7 de agosto, el Ministerio Público Fiscal compartió una placa para pedir información sobre su paradero.

En el mismo informaban que una mujer de su entorno cercano había realizado la denuncia al ver que Romero, después de retirarse de su domicilio el 7 de agosto por la noche, nunca más volvió.

Lamentablemente su búsqueda terminó con un trágico desenlace ya que el domingo, las autoridades policiales lo encontraron muerto en una vivienda del barrio San Martín.

Investigan la muerte de un hombre que era buscado hace varios días en Viedma

El Ministerio Público Fiscal confirmó que hay un detenido en el marco de la investigación, que continúa bajo estrictas medidas judiciales. Detallaron que el operativo comenzó cerca de las 18:30, cuando la Fiscalía de turno y personal policial ingresaron al domicilio con autorización judicial.

En el lugar, encontraron un cuerpo que, cerca de la medianoche, fue reconocido por un tatuaje como perteneciente al hombre buscado desde el miércoles. El reconocimiento se realizó en presencia del juez de garantías, el defensor oficial del detenido y el Gabinete de Criminalística.

Durante la noche, la médica forense examinó el cuerpo en la misma vivienda y determinó su traslado para la realización de la autopsia este lunes. El fiscal a cargo destacó la importancia de las pruebas recogidas durante el allanamiento, que incluyen pericias científicas y testimonios.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado pasada la medianoche, confirmando el hallazgo y señalando que la investigación sigue en curso, con medidas en desarrollo para esclarecer lo sucedido.