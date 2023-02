Crimen del joven mapuche Elías Garay: 12 años para Ravasio y 5 años para Feilberg

El tribunal de Bariloche que realizó el juicio oral por el homicidio del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero dio a conocer esta tarde la pena para los condenados y definió que Diego Ravasio deberá cumplir 12 años de prisión, por el homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, y 5 años a Martín Feilberg por homicidio culposo agravado.

Con el voto rector del juez Bernardo Campana y la adhesión de los jueces Gregor Joos y Marcos Burgos, el tribunal de juicio de Bariloche definió el veredicto de la pena por unanimidad y realizó hoy una exposición sintética de los motivos. En los próximos días se entregará alas partes la sentencia definitiva.

La sentencia tiene instancias de apelación por lo que no se encuentra firme. «Quedan instancias todavía para tratar de aclarar lo que pasó», dijo Feilberg al tomar la última palabra concedida por los jueces.

Los fundamentos de los jueces

Con el voto rector del juez Bernardo Campana y la adhesión de los jueces Gregor Joos y Marcos Burgos, el tribunal de juicio de Bariloche definió el veredicto de la pena por unanimidad y realizó hoy una exposición sintética de los motivos. En los próximos días se entregará alas partes la sentencia definitiva.

Campana fue el encargado de leer los fundamentos sintéticos del fallo en una audiencia que se realizó a través de la plataforma Zoom, con la presencia d ellos condenados desde el Penal 1 de Viedma, donde se encuentran alojados.

Los jueces consideraron como agravantes la fuga de los imputados del lugar del crimen, ocurrido el 21 de noviembre del 2021, luego de disparar a Garay y a Gonzalo Cabrera, el joven que resultó herido.

En la sentencia, los magistrados determinaron que no correspondían los agravantes solicitados por la querella y remarcaron que “no hubo un plan previo de matar, ni tampoco de intimidar a las personas que estaban en el predio” y también enfatizaron que no estuvo probada en el juicio la “intención de aterrorizar” a los integrantes de la comunidad Quemquemtreu que se encontraban en el predio donde ocurrió el homicidio.

En tanto, consideraron como atenuantes para no conceder penas máximas, la buena conducta, las circunstancias personales y la falta de antecedentes de ambos. También contemplaron que “el interés de ambos estaba relacionada de forma lucrativa y por ese interés decidieron ingresar al predio” donde finalmente ocurrió el homicidio.

Los 12 años de condena para Ravasio, quien portaba el arma de fuego, fue la pena solicitada por la fiscalía y la querella, y por eso los jueces se ajustaron a ese monto, que supera en 14 meses la pena mínima para el tipo de delito.

En tanto, los jueces establecieron una condena menor a Feilberg, de 5 años de prisión, cuando las partes acusadoras había peticionado 6 años y 8 meses.