Crimen en Junín de los Andes: «Verónica es una mujer más que se tiene que defender sola»

«Verónica Troncoso no tenía lesiones de entidad», dijo el fiscal Manuel González sobre la acusada de dar muerte a su pareja, Walter Vera, en Junín de los Andes. «Tenía un corte así en la boca», agregó, separando apenas el índice del pulgar, y preguntó: «¿eso es tener la boca rota?. El ojo morado se le vio una sola vez». Con el mismo tono, muy seguro, afirmó: «esta causa no fue juzgada con mandatos patriarcales». Menos mal.

Le respondió la defensora pública Ivana Dal Bianco: «Verónica no es un monstruo, no es una asesina que planificó un crimen. Es una mujer víctima más que se tiene que defender sola. Desde su infancia fue condenada a una vida de vulnerabilidad y dolor (…) A pesar de que se ha avanzado en reconocer la legítima defensa, o cómo debe analizarse el contexto, sigue habiendo Verónicas acusadas de homicidio calificado».

Con los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa se cerraron cinco días de juicio oral que dividieron a Junín de los Andes. Verónica (27) está acusada del crimen ocurrido el 24 de diciembre del 2022 a las 9 de la mañana en la casa de un tío de Walter (29), su pareja y padre de su hija menor, en un contexto de violencia de género.

Pedidos de condena

El fiscal González y la querellante Caren Salamanca pidieron que se la declare responsable de homicidio calificado por el vínculo cometido bajo circunstancias extraordinarias de atenuación. La defensa pública a cargo de Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo solicitó que se aplique un artículo del Código Penal que contempla la legítima defensa en contextos de violencia de género, y se la absuelva.

El alegato del fiscal (quien, como dijo Dal Bianco, debió investigar las múltiples agresiones que sufrió Verónica pero nunca lo hizo porque «no hay denuncias») fue lo más alejado a la perspectiva de género que se escuchó en los últimos tiempos. Llegó a decir que si la declaran culpable, le corresponderá cumplir «una pena de 8 años, no mucho más que eso», como si fuera poco tiempo, o como si compensara no se entendió bien qué.

Descartó que haya sido víctima de agresiones por parte de Vera porque «no hay denuncias» y rescató la declaración de una amiga de la imputada a la cual, tres años antes del crimen, le dijo «lo voy a matar».

También la querellante desestimó que en el momento previo a la puñalada fatal, Vera haya agredido a Verónica, y especuló con que las heridas que ella presenta en el brazo pudieron ser «autolesiones» porque tiene antecedentes de haberse autoagredido en 2018.

«Como no era sumisa, era mala mujer»

El alegato de la defensora pública amplió el cuadro, llevó la mirada más allá del momento puntual del hecho porque «la violencia de genero es un proceso, no es un hecho, no es una foto».

«Aunque a la familia le cueste aceptarlo, Vera era lo que era. Ni bien ni mal. Era un adicto que ejercía violencia. No era una persona apacible, tranquila, buen padre», dijo.

Y Verónica, una mujer oriunda de Las Coloradas, con embarazo adolescente, sin redes de contención en Junín, sumergida en una pobreza estructural, «no era una mujer sumisa» sino que «se defendía, consumía alcohol, no voy a negar que haya estado exacerbada, que haya dirigido alguna frase que hoy sacada de contexto tres años después parezca una amenaza. Fue responder de la manera que pudo, no quiere decir que haya planificado una muerte».

Añadió que ella «contestaba, se defendía, y eso la ponía en mayor situación de riesgo» porque «a las mujeres no nos está permitida la respuesta, la reacción, el enojo, el grito. Sólo nos está autorizada la sumisión. Como no era sumisa, como respondía, era una mala mujer».

¿Sin denuncia la violencia no existe?

Dal Bianco cuestionó «la visión sesgada» de las partes acusadoras porque «según ellas, si no existe denuncia la violencia no existe».

«La violencia de género subsiste porque mucha gente y muchas instituciones miran para otro lado. La familia de Walter miró para otro lado, las instituciones que intervinieron no resolvieron nada, y la que está acusada acá es Verónica, la mostramos como un monstruo y no reconocemos que tuvo que defender su vida», agregó.

Por último, remarcó que «Verónica no es un monstruo, no es una asesina que planificó. Es una mujer víctima más que se tiene que defender sola. Desde su infancia fue condenada a una vida de vulnerabilidad y dolor. Les quiero solicitar que no sean ahora ustedes quienes la vuelvan a condenar».

El tribunal integrado por Juan Pablo Balderrama, Leticia Lorenzo y Laura Barbé pasó a deliberar y dará a conocer el veredicto el martes 13 a las 13:30.

González quiso ser defensor

Un detalle anecdótico. En febrero pasado, el fiscal Manuel González se postuló en un concurso del Consejo de la Magistratura para ser defensor penal. En la etapa técnica, integró la mesa examinadora Ivana Dal Bianco. El tema que eligió González fue «legítima defensa en contexto de violencia de género».

Una de las cosas que dijo fue: «el hecho que la mujer no tenga lesiones constatables o certificadas no significa que no haya existido violencia».