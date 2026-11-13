Fuerte choque entre camiones dejó dos heridos en Añelo y provoca demoras en la Ruta 7

La cabina del camión frigorífico sufrió importantes daños tras el choque por alcance ocurrido sobre la Ruta 7.

Un fuerte choque entre dos camiones dejó dos hombres heridos este jueves por la tarde sobre la Ruta 7, en cercanías de Añelo. El accidente ocurrió después de las 19, a la altura del paraje Aguada San Roque, y tuvo como protagonistas a un camión cisterna que transportaba petróleo crudo y otro frigorífico que trasladaba carne vacuna.

El comisario inspector Fredy Rivera informó a Diario RÍO NEGRO que, de acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente se originó cuando el camión de la empresa petrolera «hizo una maniobra de frenado por el mal estado de la ruta» y fue impactado desde atrás por el otro vehículo.

Ruta 7: los detalles del choque entre un camión cisterna y un frigorífico cerca de Añelo

Rivera indicó que el conductor del primer rodado viajaba solo. Además confirmó que no sufrió heridas de gravedad y que se le realizó un test de alcoholemia el cual dio negativo.

En tanto en el segundo vehículo viajaban dos trabajadores, de 27 y 29 años, que sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de Añelo. El impacto fue tal que se requirió del trabajo de bomberos para poder retirarlos de la cabina.

Los heridos permanecen internados en el hospital de Añelo.

Según el último parte recibido por la Policía, ambos trabajadores se encuentran fuera de peligro. Los dos permanecen internados en observación.

Cómo sigue el operativo de tránsito tras el choque de camiones en Añelo

El accidente obligó a montar un operativo policial sobre la Ruta 7 para ordenar la circulación. Producto del choque, el camión frigorífico quedó varado sobre la cinta asfáltica, lo que genera demoras y complicaciones.

Rivera indicó que el operativo continúa en el lugar y explicó que para retirar el camión frigorífico se requiere de una grúa.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Titanti, de la subregión Vaca Muerta Sur.