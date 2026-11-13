Música, poesía y danza: una propuesta artística invita a recorrer la identidad de Río Negro en Viedma

El espectáculo de "Río Negro, mi provincia" se estrenará el próximo 21 de noviembre en la Biblioteca Popular Mitre de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

El 21 de noviembre, la cantante Paola Rivera presentará el espectáculo «Río Negro, mi provincia» en la Biblioteca Popular Mitre de Viedma, junto a artistas regionales de múltiples disciplinas.

La propuesta iniciará a las 21 y combinará música, narración y danza a través de un recorrido histórico y cultural de la región, con entradas anticipadas a $10.000.

Un recorrido por las voces y las historias de la Patagonia

La iniciativa organizada por Rivera nace de su vínculo con la provincia y su interés por la música folklórica regional, con participaciones en Fiske Menuco y festivales como los de Godoy, Pre Laborde y Pre Cosquín.

Nacida en Villa Regina, Rivera busca proyectar su trayecto por Roca y su llegada a El Cóndor, en cercanías de la capital rionegrina donde reside hace año y medio.

El nombre del espectáculo recupera el de una obra clásica de ciencias sociales y geografía escrita por Marcelino García, que solía utilizarse en las escuelas primarias para enseñar acerca de la flora y fauna regional.

«Diversos climas podemos encontrar en este lugar y también diversas culturas, formas de expresar nuestro arte rionegrino», manifestó Rivera, en relación al espectáculo que abarcará múltiples disciplinas de la mano del guitarrista y compositor Tachy Vallejo, la bailarina Florencia Portel, la locutora con experiencia en radio y teatro, Laura Sirota y la artista plástica Graciela Behr.

La propuesta busca rescatar la historia de la provincia, sus emblemas y cultura. «Yo me tomé el atrevimiento de poder plasmar toda esta información sobre un escenario recorriendo ciudades de nuestra provincia», señalo la autora.

Los autores que forman parte del repertorio

El recorrido musical incluirá obras de referentes de la música y la cultura patagónica, entre ellos Arnaldo «Naldo» Pérez, folklorista nacido en Lamarque; Héctor «Sapo» Benítez, histórico integrante y voz del grupo Fiske Menuco; y el escritor y poeta jacobaccino Elías Chucair.

También habrá composiciones de los Hermanos Berbel, referentes del folklore patagónico neuquino, y de Milton Aguilar, locutor, periodista, poeta y recitador que dejó un importante legado cultural en Neuquén.

La propuesta busca reunir esas voces y expresiones en una presentación íntima, donde las canciones se entrelazan con la palabra y la danza para poner en valor la identidad regional. Al finalizar, además, habrá una degustación de alfajores artesanales traídos de El Cóndor.

Entradas y lugar

«Río Negro, mi provincia» se realizará el sábado 21 de noviembre a las 21 en la Biblioteca Popular Mitre, ubicada en Colón 498, en Viedma.

Las entradas anticipadas cuestan $10.000 y en puerta tendrán un valor de $12.000, con posibilidad de reservar al teléfono 2920 279094.