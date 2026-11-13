Neuquén amplía su infraestructura carcelaria con un nuevo pabellón de máxima seguridad

El gobierno de Neuquén inauguró este viernes el pabellón 12 de máxima seguridad de la Unidad de Detención N° 11, ubicada en el límite entre la capital provincial y Centenario.

Con más de 2.600 metros cuadrados, el nuevo pabellón comenzará a recibir detenidos la próxima semana y se incorpora como parte de las medidas para resolver la emergencia penitenciaria en la Provincia.

En la inauguración estuvieron presentes el gobernador, Rolando Figueroa, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, los intendentes de la capital y de Centenario, Mariano Gaido y Esteban Cimolai, diputados provinciales y funcionarios públicos.

Infraestructura carcelaria y videoseguridad

Durante el acto oficial, Bertoldi detalló las obras contempladas en el programa de ampliación y modernizaciónde la infraestructura carcelaria.

«Hoy estamos inaugurando este segundo pabellón de máxima seguridad. En diciembre del año pasado inauguramos el primero. Cada uno de estos módulos tiene más de 2.600 metros cuadrados y contemplan 26 celdas cada uno«, precisó.

Y agregó: «Al mismo tiempo, estamos ejecutando en el otro extremo del predio de esta cárcel el pabellón de mediana (seguridad) que va a incorporar 190 nuevas plazas«.

Foto: Emiliano Ortiz.

Sobre otras cárceles de la provincia, contó que «estamos avanzando en la U22 de Cutral Co con un pabellón de máxima seguridad que está en ejecución y que antes de mediados del año que viene vamos a poder también inaugurarlo. También estamos próximos a iniciar la construcción del pabellón de máxima de la U32 en Zapala«.

También anunció: «Estamos desarrollando el complejo de la meseta sobre la Autovía Norte en Neuquén capital, es un complejo que tiene más de 10.000 metros cuadrados, ya se licitó y la semana que viene vamos a hacer la apertura de sobres«.

Por su parte, Nicolini aseguró que «no solo es cuestión de infraestructura edilicia, de tecnología para nuestro personal policial, sino también de modernizar la seguridad videoseguridad«.

En ese sentido, anticipó: «Ya ha salido el decreto para ampliar la capacidad en videocámaras en el área Confluencia. De 52 cámaras las vamos a llevar a más de 220, generando una realidad y una presencia policial personal con efectivos y tecnológica en cada uno de los rincones de Centenario y del resto de las ciudades de nuestra provincia».

Foto: Emiliano Ortiz.

Durante la rueda de prensa, el ministro explicó que el sistema de videoseguridad actual, licitado por la gestión anterior, es de propiedad privada y solo contempla a Neuquén capital, Plottier, Senillosa y Vista Alegre.

Señaló que el contrato vigente vence el 31 de enero de 2027 y que «se ha trabajado durante todo este año en la elaboración de los pliegos respectivos para poder llamar a licitación y a partir de febrero del 2027 tener este nuevo equipamiento» que será propiedad de la Provincia.

El nuevo sistema incorporará cámaras 5K, tecnología de última generación e inteligencia artificial, y permitirá duplicar la cantidad de dispositivos en las localidades alcanzadas. Además, el nuevo sistema incorporará a Centenario.

«Quiero pedirles disculpas en nombre del Estado a todo el personal penitenciario», expresó Figueroa

Durante su discurso Figueroa remarcó que «el personal penitenciario de la provincia ha sufrido muchísimo todas estas carencias durante mucho tiempo. Y también la policía de Neuquén porque las comisarías pasaron a ser lugares de detención al no hacer inversión pública en estas cuestiones tan importantes».

Afirmó que «esto es un gran paso, pero hay muchísimo trabajo». Destacó que las comisarías «volverán a ser comisarias, no centros de detención», y que el personal de seguridad podrá desarrollar sus tareas de mejor manera.

Foto: Emiliano Ortiz.

Y agregó «para nosotros es muy importante que la persona después que cumpla su pena, pueda trabajar en la sociedad, reincorporarse a la sociedad como un sujeto de derecho pleno, pero además un sujeto que no guarde ningún tipo de resentimiento de cómo estuvo detenido«.

«Quiero felicitarlos absolutamente a todos los que han trabajado en este avance y también pedirles disculpas en nombre del Estado a todo el personal penitenciario que tuvo que cuidar muchas veces sin las condiciones adecuadas», expresó.