Se renovará la escuela de formación laboral «El Dique» de Viedma, ¿qué obras se proyectan?
La institución orientada a la formación de jóvenes con discapacidad contempla cambios edilicios millonarios para 2027. La apertura de ofertas será el 27 de noviembre.
La Provincia licitará la remodelación integral de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 1 El Dique, ubicada en el kilómetro 973 de la ex Ruta Nacional 3, en Viedma.
La obra tiene un presupuesto oficial de $477 millones, que superan los US$303 mil dólares, de acuerdo al cambio actual del Banco Nación y un plazo de ejecución de 300 días corridos a partir de su adjudicación.
Demolición y nuevos espacios para los talleres
El proyecto contempla la demolición completa del sector cinco, donde actualmente funcionan la vivienda del sereno, una oficina, la cocina y el taller de panificación.
De acuerdo al informe técnico, el espacio presenta pisos agrietados, filtraciones e instalaciones obsoletas, por lo que será reemplazado por un nuevo taller de panificación, una cocina, una despensa y un hall de distribución. En cuanto a la vivienda del sereno, el informe no señala su reconstrucción.
También se renovará el ala noreste, donde funcionan talleres y el área de repostería. Allí se reemplazarán pisos, revestimientos, cielorraso e instalaciones, incorporando además nuevas mesadas, alacenas y un lavadero.
Accesibilidad, instalaciones y mejoras edilicias
Otro de los trabajos previstos apunta a mejorar la accesibilidad del patio central donde actualmente se presenta un desnivel de unos 20 cm, que busca ser unificado para facilitar la circulación, y la renovación de la rampa de acceso en el contrafrente de la escuela.
La remodelación alcanzará las instalaciones eléctricas, de gas, agua y desagües cloacales. Se construirá una estación de bombeo exterior con dos cisternas de reserva y se implementará un circuito exclusivo de agua potable para cocinas, talleres y bebederos.
Además de la reorganización de los espacios, se proyectan cambios en términos de seguridad con la instalación de alarmas, detectores de humo, luces de emergencia y puertas de salida con barrales antipánico.
Una escuela con formación para el trabajo y la autonomía
La Escuela El Dique fue fundada en 1987, y trasladada a su actual edificio en mayo de 1996, donde actualmente abarca una superficie de 776 metros cuadrados, incluyendo el espacio cubierto y semicubierto.
El espacio alcanza a decenas de jóvenes con discapacidad auditiva, intelectual, motora y visual, entre otras, a los cuales se les ofrece talleres de formación como cocina, jardinera y costura.
Además, el espacio otorga espacios pedagógicos y actividades como música y educación física con el fin de favorecer la autonomía e inserción laboral de sus estudiantes.
¿Cuándo será la licitación y qué se sabe sobre el inicio de la obra?
La apertura de ofertas está prevista para el 27 de noviembre a las 10, en la Coordinación de Infraestructura Escolar, ubicada en Roca 260 de Viedma.
Desde el Ministerio de Educación señalaron que los plazos contemplan 300 días corridos a partir del inicio de las obras esperadas para 2027, una vez que se hayan evaluado las propuestas y se pueda avanzar con la adjudicación.
Comentarios