Messi enfrentará a River en el Monumental en un amistoso con Inter Miami

Lionel Messi volverá a jugar en el Estadio Monumental. Ya no con la camiseta de la Selección Argentina, si no con la de su club, Inter Miami, que anunció un partido amistoso ante River el 19 de enero de 2027.

Será la segunda ocasión en la que el 10 enfrente al Millonario tras haberlo derrotado por 3-0 con Barcelona en la final del Mundial de Clubes 2015.

Ambas instituciones promocionaron el partido a través de sus redes sociales con una publicación conjunta.

«Un encuentro Monumental», fue el lema elegido para promocionar el duelo y en la imagen se puede ver a Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Ángel Correa y Nicolás Otamendi por el lado del Millionario, mientras que con la camiseta de las Garzas aparecen Leo, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro.

El amistoso ante River significará el primer partido de Messi a nivel clubes en territorio argentino. Si bien participó de las despedidas de Juan Román Riquelme, en la Bombonera, y de Maxi Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa, nunca jugó en el país con ninguno de sus equipos, sea Barcelona, PSG o Inter Miami.

A pesar de no haber jugado nunca a nivel de clubes en Argentina, esta no será la primera vez que Lionel Messi se enfrente a River.

La Pulga ya se midió ante el Millonario en la final del Mundial de Clubes 2015, cuando Barcelona, con un gol suyo y dos de Luis Suárez, se impuso cómodamente por 3-0 en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón.