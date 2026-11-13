Quién es el joven que desapareció tras ingresar al río en la Isla Jordán: tiene 23 años y llegó al Alto Valle desde Puerto Madryn

Una tarde de calor en el río Negro, a la altura de la Isla Jordán en Cipolletti, terminó de la peor manera cuando un joven de 23 años fue arrastrado por la corriente. El hecho, ocurrido el jueves 12 de noviembre, desencadenó un amplio operativo de búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

A casi 24 horas de su desaparición, se confirmó que el chico se había instalado recientemente en la región junto a su pareja, tras mudarse desde Puerto Madryn.

Quién es el joven que desapareció en el río Negro

El joven que es buscado intensamente en las aguas del río Negro fue identificado como Alejandro Atero. Desde el área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Atero, de 23 años, fue visto por última vez el pasado jueves cerca de las 15:00, momento en el que ingresó al cauce acompañado por su pareja y un amigo.

Por su parte, voceros del Ministerio de Seguridad detallaron, a partir de los testimonios brindados por sus allegados, que el joven se había instalado recientemente en el Alto Valle junto a su novia. Atero es oriundo de Puerto Madryn, Chubut, y había conseguido trabajo en la localidad de Centenario, Neuquén.

En cuanto a los datos sobre su apariencia física y vestimenta al momento de la desaparición, las autoridades informaron que es de estatura alta, contextura delgada y tez blanca, con cabello negro y rizado. Asimismo, especificaron que no posee tatuajes y que, al ingresar al río, vestía únicamente un pantalón corto de color verde.

Desde los organismos de seguridad solicitaron a toda la comunidad que cualquier persona que pueda aportar datos o información clave para dar con su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Operativo contrarreloj en la Isla Jordán: la desaparición de Alejandro Atero y el rastrillaje

La alerta se activó tras un llamado anónimo a la línea de emergencias que advirtió sobre una persona con dificultades en el agua a la altura de la chacra Solís.

De acuerdo con la información aportada a este medio, el joven había ingresado al río junto a su pareja, de 19 años, y un amigo. Según el testimonio de la sobreviviente, en un momento lo perdieron de vista y pese a que intentaron ubicarlo, ninguno sabía nadar, por lo que solo ella y el otro acompañante lograron salir por sus propios medios. Al salir, pidieron auxilio de inmediato, lo que permitió que un vecino diera aviso a las autoridades.

Tras poner a resguardo a los jóvenes, se activó el protocolo de búsqueda y rescate con un despliegue coordinado. En el agua trabajaron de manera conjunta personal de Protección Civil, Bomberos de Cipolletti y la Prefectura Naval Argentina. En paralelo, sobre la costa se montó un rastrillaje terrestre en el que intervinieron efectivos de la comisaría Cuarta con recorridas a pie y tres jinetes de la Brigada Rural y Montada, quienes cubrieron sectores ribereños de difícil acceso. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno Martín Pezzetta.

Durante las primeras horas de este viernes 13 se retomaron las tareas con la participación de Protección Civil y Prefectura. Desde el Ministerio Público señalaron que, cerca del mediodía, concluyó la primera etapa de la jornada sin resultados positivos, por lo que la continuidad de las diligencias quedó exclusivamente en manos de la fuerza federal.