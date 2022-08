Ya hay cuatro involucrados en la banda que vendía lotes y viviendas sociales en Bariloche

La investigación por estafas inmobiliarias que lleva adelante el fiscal Tomás Soto sumó a un cuarto involucrado, Diego Cid, como presunto implicado en una organización criminal que ofrecía lotes y viviendas del IPPV. Hasta el momento, se registran alrededor de 21 hechos.

A fines de junio, se formularon cargos por siete hechos de estelionato (defraudación por fraude) contra Norberto Gutiérrez. A partir de la difusión de estas acusaciones, otros 14 damnificados se acercaron al Ministerio Público Fiscal a denunciar estafas respecto de viviendas de futuros planes sociales del IPPV.

Ayer por la mañana la acusación se amplió a Ezequiel Cid y Claudio Seguel. Por la tarde, se incluyó a Diego Cid. «En el último caso, se investiga su participación en dos hechos de estafa y haber amenazado de muerte al comprador legítimo. Le dijo que si se presentaba en el predio lo iba a matar. Esto no está grabado sino que surge de las escuchas», detalló Soto.

Recordó que Gutiérrez quedó detenido luego de la primera audiencia el 23 de junio, cuando se le imputaron «entre 7 y 10 hechos» de estelionato y falso testimonio por alojar a un evadido del Penal 3 en su casa.

La investigación había comenzado seis meses antes. «Teníamos data de que había más estafas vinculadas a viviendas del IPPV, pero no teníamos las denuncias. Luego de la difusión de la formulación de cargos, se acercaron más damnificados a denunciar. Por eso, ayer pudimos ampliar la acusación«, dijo.

Estiman que el valor de estas estafas inmobiliarias ascienden a 50 millones de pesos.

A pedido de la defensa de los imputados, el juez Sergio Pichetto dispuso la ampliación del plazo de la investigación a cuatro meses. Gutiérrez permanecerá detenido, al igual que Diego Cid, por haber amenazado a los damnificados -y no haber aceptado su participación en el hecho-. Según consideró el magistrado, hay riesgo de entorpecimiento de la investigación.

«Gutiérrez participó en todos los hechos que son alrededor de 40, entre el estelionato y la falsificación de documentos», dijo Soto.

Ezequiel Cid, en cambio, aceptó su responsabilidad, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y no irá a prisión. «Seguel está involucrado en menos hechos, no hay amenazó a nadie y reside en la ciudad. No hay peligro de entorpecimiento; por eso tampoco quedó preso», aclaró el fiscal.