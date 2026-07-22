AFA rompió el silencio tras el pedido de la Justicia de Estados Unidos: qué aclaró sobre Chiqui Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un categórico comunicado oficial este miércoles por la tarde, para fijar postura e informar sobre el alcance real de las actuaciones judiciales iniciadas contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en el exterior, que tomaron trascendencia pública en las últimas horas.

La conducción institucional de AFA salió al cruce de diversas publicaciones periodísticas, que vinculaban a «Chiqui» Tapia y a Toviggino como sus máximas autoridades con una causa tramitada en el fuero federal norteamericano.

A través de un pronunciamiento institucional, la entidad aclaró que no existen órdenes de comparecencia ni medidas cautelares sobre los bienes de sus directivos, rechazando de manera enfática las versiones que circulaban sobre supuestos procedimientos de secuestro de elementos tecnológicos a los principales dirigentes del organismo.

Investigan a Chiqui Tapia: los alcances de la citación judicial y la postura del descargo de AFA

La aclaración difundida por la entidad de la calle Viamonte detalla el origen formal del expediente, que actualmente tramita ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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Según la documentación analizada por AFA, el requerimiento judicial expedido por la magistratura estadounidense está dirigido exclusivamente a un tercero ajeno a la conducción ejecutiva, a quien se le solicitó su testimonio ante un Gran Jurado junto con la entrega de documentación y registros de comunicaciones.

En ese marco, la dirigencia remarcó que dicho exhorto no constituye bajo ningún punto de vista un emplazamiento directo ni impone obligaciones procesales a las autoridades mencionadas en las versiones periodísticas, desestimando cualquier tipo de imputación personal sobre la cúpula directiva.

Investigan a Chiqui Tapia: las desmentidas oficiales y las acciones legales

El documento institucional fue contundente al calificar como falsas las versiones que sostenían que el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, o el tesorero Pablo Toviggino habían sido citados a declarar o notificados de alguna restricción en el marco de la investigación judicial.

La dirigencia de AFA remarcó que no se ha registrado ninguna diligencia de incautación de teléfonos celulares, ni de otros dispositivos electrónicos pertenecientes a los dirigentes.

Frente a lo que consideraron «una difusión de información tergiversada que lesiona la imagen institucional y el honor de sus autoridades«, la AFA exhortó al periodismo a verificar los antecedentes documentales antes de publicar y confirmó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes ante la propagación de datos engañosos.