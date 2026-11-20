El juez federal Daniel Rafecas reasumió la investigación por los presuntos manejos irregulares de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera que el expediente debe permanecer en su juzgado. Aunque su designación como camarista ya comenzó a tramitarse en el Senado, estiman que no dejará la causa en el corto plazo.

Rafecas: la causa AFA y un ascenso que demora en el Senado

Según detalló La Nación, el magistrado recibió el expediente digital y en los próximos días espera contar con toda la documentación. En paralelo, su pliego para ascender a la Cámara Nacional de Casación Penal tomó estado parlamentario, después de que el presidente Javier Milei lo propusiera para ese cargo el pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, el acuerdo legislativo difícilmente llegará antes de marzo o abril de 2027. La Comisión de Acuerdos del Senado debe entrevistar al candidato, emitir un dictamen y luego someterlo a votación en el recinto. Según fuentes parlamentarias, el pliego de Rafecas no será tratado en la última reunión del año.

La intervención de la Corte resolvió una disputa de competencia judicial y dejó sin efecto el fallo que había enviado la investigación al juzgado federal de Campana. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que esa decisión vulneró la garantía del juez natural.

La causa investiga un presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA. Uno de los principales focos es una quinta en Villa Rosa, Pilar, que sería propiedad encubierta del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Rafecas había ordenado allanamientos en el inmueble, donde se secuestraron vehículos de alta gama y otros elementos que apuntarían a una posible vinculación del dirigente con la propiedad. La investigación se inició por la sospecha de que los compradores formales del predio habrían actuado como testaferros.